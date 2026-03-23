ICE-ügynököket vezényeltek ki az amerikai repterekre

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) ügynökeit az ország nagy repülőtereire vezényelték, hogy pótolják a kiesést, miután több ezer biztonsági dolgozó megtagadta a munkavégzést, mert nem kaptak fizetést.

A Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) alkalmazottai egyre nagyobb számban maradnak távol a munkától, mivel a február 14-én kezdődött részleges kormányzati leállás miatt hetek óta nem kaptak fizetést. Hiányuk hatalmas sorokat és többórás várakozási időket eredményezett a repülőtéri biztonsági ellenőrzőpontokon. Vasárnap például több mint 3400 TSA-alkalmazott jelentett beteget vagy maradt távol a munkától.

A New Orleans-i Louis Armstrong nemzetközi repülőtéren a TSA-dolgozók 42,3 százaléka jelezte vasárnap, hogy nem jelenik meg munkában, míg az atlantai Hartsfield–Jackson repülőtéren az alkalmazottak 41,5 százaléka maradt távol.

Ugyanezen a napon további három repülőtéren is a dolgozók több mint egyharmada maradt távol. Egyes repülőtereken hétfőn arra kérték az utasokat, hogy legalább három-négy órával korábban érkezzenek a várható késések miatt.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közölte, hogy a várakozási idők annyira megnőttek, hogy az utasok „a repülőtéren alszanak”, hogy ne maradjanak le járataikról.

Hétfőn a Fehér Ház határügyi megbízottja, Tom Homan közölte, hogy több száz ICE-ügynököt vezényeltek ki 14 repülőtérre, köztük New Yorkban, Atlantában és Houstonban.

Az ICE ügynökök a reptereken nem viselnek maszkot, ahogyan azt más helyszíneken tették. Trump azt mondta hétfőn újságíróknak, hogy azért, mert nem gondolja, hogy az lenne a megfelelő viselet egy repülőtéren. (BBC)