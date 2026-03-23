Lehet eső, lehet hó

Újabb szeszélyes ciklon bolygatja fel időjárásunkat, északnyugat felől érkezik a hideg – írja az Időkép. Várhatóan szerda este éri el hazánkat a gyors mozgású hidegfront, melynek nyomán jelentősen felbolydul az időjárás, egy időre búcsút inthetünk a nyugodt, tavaszias napoknak.

Sarkvidéki hideg érkezik északnyugat felől, a rendszer az Alpok felett hullámot vet, ennek köszönhetően mediterrán ciklon alakul ki.

Csütörtökre a nyugati részeken már jelentősen, helyenként akár 10 fokkal is visszaeshet a hőmérséklet, míg keleten még marad az enyhe idő. Így akár 15 fokos kontraszt is kialakulhat a Dunántúl és a Tiszántúl között. Míg keleten 18-19 fok is lehet, addig nyugaton helyenként mindössze 3-4 fokot fog mutatni a hőmérő az Időkép előrejelzése szerint.

Esernyő emberrel Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Péntekre már az ország kétharmadán már 10 fok alatti csúcshőmérsékletekre lesz kilátás.