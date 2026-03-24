A kormány bevezette az egészségügyi szolgáltatók „tolerálható adósságát”

A kormány kiemelt célja, hogy „a magyar emberek minél magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek, és az egészségügyi ellátás még kiegyensúlyozottabban működjön”
ezért keddtől bevezetik a fenntartók „tolerálható adósságát”
– szerepel a keddi Magyar Közlönyben. Ez tulajdonképpen az állami, önkormányzati és egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók esetében meghatározott, elfogadhatónak minősített adósságszintet jelenti.
A működési támogatások összegét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg, az adatokat közzéteszi a honlapján, majd utalványozza az érintett szolgáltatók számára.
A működési támogatás meghatározása a következőképpen történik:
A kormány összesen 15,5 milliárd forintot különít el az adósságok rendezésére. Az egészségügyi szolgáltatók ezt az összeget legkésőbb április 30-áig
A támogatás nem fordítható intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre, illetve a fenntartóval szembeni tartozások rendezésére. A NEAK a támogatást március 31-ig utalja, a felhasználás jogszerűségét pedig augusztus 31-ig ellenőrzik.
A 24.hu megjegyzi, hogy a kormány tavaly 95,5 milliárd forintos adósságrendezést jelentett be év végére, 80 milliárdot februárban utaltak ki. Ez a mostani a fennmaradó 15,5 milliárd forint, vagyis Takács Péter egészségügyi államtitkár korábbi ígérete ellenére a beszállítóknak január helyett április végén fizetik ki a 2025-ös számláikat
A Népszavának Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a tolerálható adósságról korábban azt mondta, az egy rejtett szankció, egy büntető tétel az adósságrendezésben. Szerinte a kifizetések csúszása miatt továbbra is a beszállítók kénytelenek finanszírozni a rendszert, az állam gyakorlatilag hónapokig a beszállítókkal hitelezteti az egészségügy működtetését.