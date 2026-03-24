Direkt36: Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál

Hosszú oknyomozó anyagban tárta fel a Direkt36 azt, hogy hogyan lépett fel a Nemzeti Nyomozó Iroda a Tisza Párt két informatikusával szemben, és a történetből egy szövevényes titkosszolgálati akció állt össze.

Az egész ügy 2025. július 1-jén kezdődött a névtelen bejelentéssel, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hotline-jára érkezett. Ezt azért hozták létre, hogy ha valaki gyerekek online szexuális kizsákmányolására utaló tartalmakba fut bele, ezen keresztül tudja jelezni a hatóságok felé. Két férfi ellen érkezett itt bejelentés azzal, hogy gyermekpornó van náluk. Egyikük a netes körökben a Gundalf néven fut, ő 19 éves, másikuk a Buddha nicknevet használja, és 38 éves. A fiatalabb férfi az eset előtt dolgozott a Tiszának, Buddha pedig még akkor is, amikor ez a szövevényes ügy elindult.

Az NMHH-hoz érkezett bejelentésről furcsa módon az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) értesítette a Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI), akik ezután házkutatást tartottak a két férfinál. Lefoglalták azok informatikai eszközeit, de gyermekpornót egyáltalán nem találtak azokon. Ám Buddhánál, aki egy dunai hajón rendezte be a szervereit – és ezért ott csaptak le rá – találtak egy nadrágra szerelhető rejtett kamerát.

A Direkt36 megszerezte az NNI-nél zajló nyomozás számos dokumentumát. Ezekből kiderült, miért volt ennél a férfinél rejtett kamera. Gundalfot ugyanis akkor már hónapok óta nyomasztotta egy „Henry” néven futó alak, aki azt akarta elérni, hogy a fiatal árulja el a Tisza Pártot. Magyarul be akarta építeni egy hálózatba, aminek segítségével valószínűleg a párt informatikai rendszereihez akart hozzáférést szerezni. Csakhogy Gundalf minderről értesítette idősebb kontaktját, Buddhát, akivel elhatározták, hogy megpróbálják lebuktatni, kicsoda „Henry”. Ezért kellett a kamera, ám mielőtt erre sort kerítettek volna, megérkezett hozzájuk az AH nyomására az NNI.

Az ügy tele van furcsaságokkal:

A „rajtaütésen” az AH nyomására ragaszkodtak hozzá, hogy a Nemzetbiztonsági Szolgálat (NBSZ), röviden összefoglalva az informatikai titkosszolgálati szerv is részt vegyen, ők végezték az adatmentést.

Az AH a teljes nyomozás alatt megpróbálta befolyásolni az NNI-t.

Nem engedték például, hogy a nyomozók felderítsék, kicsoda „Henry”.

AZ AH arra kérte a nyomozókat, hogy a nadrágra szerelhető rejtett kamerára fókuszáljanak azután is, hogy kiderült, nincsenek gyermekpornó felvételek az érintettek eszközein. Mindezt azzal az indokkal, hogy a kamera „haditechnikai eszköznek" minősül.

A nyomozás iratai ugyanakkor tartalmaznak olyan képernyőfotókat, amelyek „Henry” megkereséseit, üzeneteit tartalmazzák. Ezekből kiderül, Henry hogyan próbálta befolyásolni a fiatal Gundalfot valószínűleg azzal a céllal, hogy hosszútávon építse be őt a Tisza informatikai csapatába egy későbbi akció érdekében. De más is kiderült a lap nyomozásából.

A beszélgetések alapján Vogel Evelin, Magyar Péter Tisza-elnök egykori barátnője is az egyik, Henryhez kapcsolódó „csapat” tagja volt korábban, és az ő munkájuk eredményei voltak azok, a titokban Magyar Péterről készített hangfelvételek, amelyek még 2024 őszén jelentek meg. (Vogel a Direkt36 megkeresésére közölte: „Semmilyen titkos vagy nem titkos orosz vagy hazai műveleti akcióban, lejárató kampányban, titkos társasági tevékenységben nem vettem részt, nem is tervezem”.)

És jelentős információ az is, hogy a Tisza tavalyi „adatszivárgási botrányát”, amelyből ukránozós kampányt épített a Fidesz, Henry előre jelezte Gundalfnak.

Érdemes elolvasni a teljes DIrket36 cikket, amelyre a hatóságok semmit sem reagáltak, a Tisza pedig annyit, hogy „a konkrét kérdéseket és felvetéseket nem kívánjuk kommentálni”. Hozzátették, hogy a választás után majd egy „független nyomozó hatóságnak kell feltárnia” a történteket, és a felelősökkel szemben is nekik kell eljárniuk. „Addig felszólítjuk a szolgálatok munkatársait, hogy ne szegjék meg a hazájukra tett esküjüket” – írta a párt.