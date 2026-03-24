Kitiltják Pécsről a nyomasztó plakátokat

Egy rendelet elfogadásával úgy döntött a pécsi közgyűlés, hogy a város lakóinak nem kell tovább tűrnie a félelmet vagy gyűlöletet keltő plakátokat – írja a PécsMa. Ehhez egy 2008-as rendeletet módosítottak a városi közgyűlésben. Ez úgy szól, hogy azok a plakátok, amelyek „a városképi, műemléki és környezeti követelményeket ki nem elégítő, vagy Pécs Város településképi karakterébe egyéb módon nem illeszkedő”, valamint „olyan tevékenység vagy körülmény reklámozására vagy bemutatására, amely nem szolgálja a közösségi együttélés alapvető szabályait vagy jogellenes tartalmat jelenít meg” nem köthető közterület-használati megállapodás.

Plakátok a Mexikói úton Budapesten. Fotó: Németh Dániel/444

A PécsMa azt írja, ez a döntés jogszabályi hátteret biztosít arra, hogy a pécsieknek ne kelljen többé elviselnie a városképet csúfító, és indokolatlanul lehangoló politikai plakátok látványát. „A lépés szükségszerű, bár abban az értelemben nem egyedi, hogy ezt már több önkormányzat is megtette” – mondta Péterffy Attila, Pécs polgármestere.

Pécsen él Heindl Péter „plakátjavító aktivista” is, aki már hetek óta kampányplakátokat „javít” az országban. Tevékenységéért a hétvégén az EMberség Erejével alapítvány díjában is részesült.