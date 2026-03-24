Robert Fico szerint ha Orbán győz, nemzetközi szinten fogják megkérdőjelezni a választási eredményt

Robert Fico a Léva mellett Garamkelecsényben tartott kihelyezett kormányülést, de reggel a révkomáromi Tiszti Pavilonban is járt, ahol helyi diákokkal találkozott. A kormányülés utáni sajtótájékoztatón Fico kitért a magyar–szlovák kapcsolatokra, és támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – írja a felvidéki Napunk.

Fico azt mondta, a diákok megkérdezték, mit hozhat a szlovák–magyar kapcsolatokban, ha Magyarországon kormányváltás lesz lesz, és Fico azt mondta, a kapcsolatok megromlanának.

Orbán Viktor és Robert Fico 2025. szeptember 28-án Esztergomban.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A szlovák kormányfő szerint ha a magyar ellenzék beteljesítené az ígéreteit, amikkel kampányol, Szlovákia vékony jégen találná magát, ami a Beneš-dekrétumokat vagy más, számukra létfontosságú témákat illeti. Fico szerint a kormánya felé tett kijelentések (a Tisza Párt részéről) nem olyanok, amilyeneket ő elvárna.

Azt mondta, a szlovák kormány nem fog beavatkozni a kampányba, az ő dolga csak annyi, hogy biztosítsa a nyugalmat és a jó együttélést a magyarok és a szlovákok között. Ezután azt mondta:

„Ha Orbán Viktor megnyeri a választást, úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten megpróbálják megkérdőjelezni ezt az eredményt.”

Szerinte választásokat hamisítani lehetetlen a média kontrollja és a civil szervezetek jelenléte miatt. Azt mondta:

„Ha Orbán megnyeri a választást, és kétségbe vonják a választási eredményt, én kiállok Orbán Viktor mellett, és nagyon keményen.”

Fico szerint megismétlődhet az, ami Grúziában történt, ahol szerinte a „nem megfelelő jelölt” győzelme miatt megkérdőjelezték a választás demokratikus voltát.

A Denník N rákérdezett Ficónál, mi a véleménye arról, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 2020-ben Szergej Lavrov orosz külügyminiszternél telefonon segített elintézni, hogy Peter Pellegrini akkori szlovák kormányfőt fogadják Moszkvában három nappal a szlovákiai választások előtt. Fico ebben nem látott problémát, szerinte mindenki telefonáljon azzal, akivel akar. (Napunk)

