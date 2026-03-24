Szlovákiában okozott botrányt Szijjártó és Lavrov feltételezett párbeszéde

Hétfőn Panyi Szabolcs nyilvánosságra hozott egy leiratot, amelyről azt állította, egy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közti telefonbeszélgetést tartalmaz. Ebben Szijjártó arra kéri Lavrovot, hogy tolja meg Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök választási kampányát azzal, hogy meghívja Moszkvába – tehát a magyar külügyminiszter arra kéri orosz partnerét, hogy avatkozzon be egy harmadik ország választásába.

Ez az ügy most Szlovákiában is nagy port kavar. A különböző reakciókat a HVG gyűjtötte össze. „Ez Szlovákia példa nélküli megalázása. Soha nem fordult elő a történelemben, hogy a szlovák kormányfőnek más kormány közbenjárását kell kérnie egy moszkvai látogatáshoz” – idézi Grendel Gábort, a Slovensko képviselőjét a lap a bumm.sk nyomán. Roman Mikulec, a mozgalom másik képviselője, volt belügyminiszter is magyarázatot követel.

„Ma már teljesen érthető, hogy miért követ olyan politikát ez a kormány, amely Orbánnak és Putyinnak felel meg, és nem az ország állampolgárainak. A régi adósságait törleszti a kampányokért, és újabb szívességeknek ágyaz meg” – mondta Milan Majerský, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) elnöke.

Branislav Gröhling, a Szabadság és Szolidaritás (SAS) elnöke az ügyészséghez fordult, hogy vizsgálják ki az orosz beavatkozást a választási kampányba. A legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke, Michal Šimečka a Facebookon szólította fel Robert Fico kormányfőt, hogy nyilatkozzon róla, szolgáltatott-e információkat az EU-tárgyalásokról Lavrovnak. A HVG is kiemeli azt a szintén mai hírt, ami a Politicoban jelent meg és ami szerint az uniós tárgyalásokon egyre erősebb a bizalmatlanság Magyarországgal szemben.