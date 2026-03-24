Politico: A magyar diplomaták és az AfD képviselői miatt már inkább kisebb csoportokban találkoznak uniós országok diplomatái

Három uniós diplomata és négy német képviselő elmondása szerint aggodalmakat vet fel az, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) párt hozzáfér bizalmas uniós dokumentumokhoz, mivel tartani lehet attól, hogy az érzékeny tanácskozások részletei kiszivárognak Moszkvába – írja a Politico.

A német parlamenti képviselők – köztük a szélsőjobboldali AfD tagjai – hozzáférnek egy olyan adatbankhoz, amely több ezer EU-s aktát tartalmaz. Ezek között szerepelnek olyan bizalmas feljegyzések is a nagyköveti találkozókról, ahol a blokk diplomatái megvitatják országaik álláspontját geopolitikai kérdésekben, például az Ukrajnának szánt, befagyasztott orosz vagyonból történő finanszírozási tervekről.

„A probléma az, hogy van egy pártunk, az AfD, amellyel kapcsolatban megalapozott a gyanú, hogy információkat szivárogtat ki Kínának vagy Oroszországnak” – mondta Anton Hofreiter, a Zöldek képviselője, a Bundestag EU-ügyi bizottságának elnöke.

„Brüsszelben mindenféle óvintézkedést megteszünk az érzékeny találkozók és információk védelme érdekében” – mondta a lapnak egy másik magas rangú uniós diplomata. Hozzátette, az, hogy az AfD képviselői hozzáférnek a bizalmas anyagokhoz, „egy hatalmas, Putyin alakú lyukat üt a biztonsági intézkedéseinken”.

A Politico is megemlíti azt a múlt heti fejleményt, hogy kiderült, a magyar külügyminiszter uniós vezetők bizalmas megbeszéléseiről adott át információkat Moszkvának. Egy európai kormánytisztviselő szerint az uniós országok máris kisebb csoportokban üléseznek azon aggodalmak miatt, hogy a „kevésbé lojális” országok érzékeny információkat szivárogtatnak ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kormányának.

„Mindannyian óvatosak vagyunk az érzékeny információk megosztásával egy 27 uniós tagállamot magában foglaló formátumban” – tette hozzá egy másik diplomata. „Akár Orbán [Viktor magyar miniszterelnök], akár a német rendszer miatt… nem osztunk meg szabadon minden információt úgy, ahogyan azt a legközelebbi bizalmasainkkal tennénk egy olyan környezetben, ahol 27 tagállam ül az asztal körül. Ez a magyar tényező, és ez az AfD-tényező.”