A 21 Kutatóközpont páratlanul magas, 83 százalékos részvételi hajlandóságot mért

A 21 Kutatóközpont által megkérdezettek 83 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmegy választani, 11 százalékuk pedig valószínűleg elmegy. Ezek kiugróan magas számok, még akkor is, ha a közvélemény-kutatók rendre felülmérik a részvételt.

Csak hogy legyen mihez viszonyítani: a Medián 2022 februárjában 75, március végén 80 százalékos részvételi hajlandóságot mért, végül aztán a választók 70,2 százaléka szavazott. De ez gyakorlatilag így is rekordnak számít: 2018-ban is pont ekkora volt a részvétel aránya, ami alig marad el a 70,5 százalékos, 2002-es csúcstól.

A 21 eredményeiben az is érdekes, hogy a pártok híveinek mozgósítására már nem sok játéktér maradt: a Tisza Párt szavazóinak 98 százaléka biztosra mondja a részvételét választáson, és mindenképpen Magyar Péterékre szavaz, míg a kormánypártok esetében ez az arány 86 százalék.

A kutatást a 24.hu rendelte, a hibrid adatfelvétel március 2. és 6. között zajlott, 1200 fő megkérdezésével.