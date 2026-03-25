A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét

Három választókerületben visszaléptette a Demokratikus Koalíció az egyéni jelöltjét. Dobrev Klára a Facebookon azt írta, azokat a helyeket választották, ahol felméréseik szerint a legszorosabb eredmény várható.

Így nem indulnak a

Budapest 06.-os

a Budapest 08.-as

és a Nógrád megyei 01.-es számú választókörzetben.

Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix lépett vissza most.

Dobrev azt írta, az általuk rendelt kutatások szerint Budapest 06.-os választókörzetben Hadházy Ákos, Nógrád megye 01.-es választókörzetben pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérik a szavazóiktól. Budapest 08.-as választókörzetben a náluk lévő adatok szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza jelöltje fej-fej mellett állnak, itt azt kérik a szavazóktól, hogy döntsenek valamelyikük mellett.

Dobrev a tiszás jelölteket nem nevezte meg a posztjában, de a Budapesten Hadházy körzetében Velkey György László, Kunhalmi körzetében Virágh Gabriella, Nógrádban pedig Szafkó Zoltán Péter indul.