Visszalépett a DK kispesti jelöltje is

Ternyák András, a DK jelöltje a Budapest 8. számú egyéni választókerületben

Visszalép a jelöltségtől Ternyák András, aki a DK jelöltjeként indult volna Budapest 8-as választókerületében (XIX. kerület) – írta meg az ATV, ami után Ternyák megerősítette a visszalépését, de indokolást későbbre ígért. Az NVI oldalán már látni a visszalépését.

A választókerületnek most az MSZP-s Kunhalmi Ágnes az országgyűlési képviselője, ő függetlenként újra is indul a posztért. A Fidesz Tarnai Richárdot indítja, Pest megye főispánját (ez a kormánybiztos fideszes neve), a Tisza Párt pedig Virágh Gabriellát, aki háziorvos és oktató családorvos a Semmelweis Egyetemen. A Mi Hazánk Fekete Györgyöt, a Kutyapárt Ferancz Norbert indítja itt.

A múlt héten Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületében is visszalépett a DK-s jelölt, Kopping Rita. Ki is zárták a pártból, amire a kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kérte Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból.

A Telex azt írja, a DK vezetése arról döntött, hogy több választókerületben visszalépteti az egyéni képviselőjelöltjét. A lap szerint a párt szerda délelőtt egy csomagban fogja bejelenteni az érintett jelöltek visszaléptetését.