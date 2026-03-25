Az átláthatóság ára: Matolcsyék 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra

Miután a 444 kiperelte és megírta, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé az MNB Szabadság téri székházfelújítása, és milyen főbb tételekből állt össze a szinte felfoghatatlanul drága beruházás (amit az ÁSZ is szóvá tett és a rendőrség is vizsgál egy büntetőeljárásban), Hadházy Ákos képeket kezdett posztolni az egyes tételekről.
A képviselő újabb posztjában a „luxustárgyalókat” mutatja meg, idézem:
A független képviselő szerint „Matolcsy a Nemzeti Bankba több tárgyalót épített be, mint amennyi a Parlamentben van”, és a „Kismatolcsy haverja által kivitelezett luxusberuházás a devizahitelesek kárából épült”.
Az egész épületről ordít, hogy a cél a minél több pénz elköltése volt, írja közösségi oldalán a képviselő.
Közzétesszük az MNB-től kiperelt több mint 500 oldalas tételes listát a székházfelújítás százmilliárdos költségeiről.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.