Az átláthatóság ára: Matolcsyék 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra

Miután a 444 kiperelte és megírta, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé az MNB Szabadság téri székházfelújítása, és milyen főbb tételekből állt össze a szinte felfoghatatlanul drága beruházás (amit az ÁSZ is szóvá tett és a rendőrség is vizsgál egy büntetőeljárásban), Hadházy Ákos képeket kezdett posztolni az egyes tételekről.

A képviselő újabb posztjában a „luxustárgyalókat” mutatja meg, idézem:

  • überluxus csicsás nagytárgyaló, a székek darabja 1,2 millió+ÁFA
  • luxus kistárgyaló
  • méregdrága kistárgyaló velúr fali kárpittal
  • „puritán” kistárgyalók fa falborítással (háromszázezres székekkel)
  • üvegfalú modern tárgyalók (összesen 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra)
A független képviselő szerint „Matolcsy a Nemzeti Bankba több tárgyalót épített be, mint amennyi a Parlamentben van”, és a „Kismatolcsy haverja által kivitelezett luxusberuházás a devizahitelesek kárából épült”.

Kapcsolódó cikkek

Fotókat tett közzé Matolcsy György exjegybankelnök sok millió forintos szolgálati budijáról Hadházy Ákos

Az egész épületről ordít, hogy a cél a minél több pénz elköltése volt, írja közösségi oldalán a képviselő.

Böngészd velünk a high tech konyhatechnológia, kifinomult márványok és arany vécékefék listáját!

Közzétesszük az MNB-től kiperelt több mint 500 oldalas tételes listát a székházfelújítás százmilliárdos költségeiről. Túlzott luxus vagy puritán elegancia? Segíts eldönteni!

Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig – kipereltük az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját

Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.

