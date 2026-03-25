Az átláthatóság ára: Matolcsyék 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra

Miután a 444 kiperelte és megírta, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé az MNB Szabadság téri székházfelújítása, és milyen főbb tételekből állt össze a szinte felfoghatatlanul drága beruházás (amit az ÁSZ is szóvá tett és a rendőrség is vizsgál egy büntetőeljárásban), Hadházy Ákos képeket kezdett posztolni az egyes tételekről.

A képviselő újabb posztjában a „luxustárgyalókat” mutatja meg, idézem:

überluxus csicsás nagytárgyaló, a székek darabja 1,2 millió+ÁFA

luxus kistárgyaló

méregdrága kistárgyaló velúr fali kárpittal

„puritán” kistárgyalók fa falborítással (háromszázezres székekkel)

üvegfalú modern tárgyalók (összesen 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra)

A független képviselő szerint „Matolcsy a Nemzeti Bankba több tárgyalót épített be, mint amennyi a Parlamentben van”, és a „Kismatolcsy haverja által kivitelezett luxusberuházás a devizahitelesek kárából épült”.