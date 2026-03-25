Az NVB szerint belefér, hogy Pócs János iskolásokat riogatott a háborúval március 15-e alkalmából

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) arra jutott, hogy szabályszerűen járt el Pócs János, amikor március 15-e alkalmából általános iskolások előtt beszélt az ukrajnai háborúról és a sorozás veszélyeiről.

A Fidesz Jász-Nagykun-Szolnok megyei parlamenti képviselője a jászladányi József Attila Művelődési Házban riogatta a jelenlévőket a háborúval. Többek között azt is mondta, hogy „Kárpátaljáról erőszakkal visznek el magyarokat golyófogónak”, és Ukrajna halálbrigádokat küldene Orbán Viktorra.

A Telex cikke szerint az ügy azután került az NVB elé, hogy Pócs fellebbezett az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (OEVB) határozata ellen, miszerint beszédének egy része kampánytevékenységnek minősülhet, és alkalmas lehet a jogsértésre. Pócs azzal érvelt, hogy ünnepi beszédét országgyűlési képviselőként tartotta, a gyerekek az ünnep résztvevői voltak, a beszéd pedig a szabadságról és a nemzeti tiszteletről szólt.

Az NVB Fidesz által delegált tagjai arra jutottak, hogy Pócs beszéde nem esik a köznevelési törvény hatálya alá, és nem minősül kampányeseménynek. Az NVB ellenzéki pártok által delegált tagjai viszont azzal érveltek, hogy a politikus ugyan nem buzdít szavazásra, de háborúval riogat.

Retteghy András, a Tisza delegáltja azt mondta, szerinte egyértelmű, hogy oktatási időben történt a beszéd, hiszen iskolaidőben, hétköznap jelentek meg a diákok az eseményen. Sala Árpád, a Mi Hazánk delegáltja pedig azt mondta, nem érti, hogy az NVB miért fél kimondani, hogy ez kampányolás.

Az NVB végül 8 igen, 4 nem szavazattal elfogadta Pócs fellebbezését.