Kocsis Máté is csináltatott drogtesztet

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter „kamu drogtesztet csináltatott”, az osztrák labor, ahova elment, nem akkreditált, és az orvos a saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel.

Kocsis Máté szerint amit Magyar csinál, az színház. Ő a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetébe ment el „egy valódi, hiteles drogtesztet készíttetni”. Természetesen erről is készült egy videó. Kocsis az intézet vezetőjével, Kiss Andrással is hosszan beszélt, aki azt mondta, a vizeletben 3-5 napig lehet kimutatni a drogot, egy 3-4 centis hajtincsből pedig az elmúlt három hónapot lehet látni.

Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala

A videót didaktikusra vágták: miközben a videóban azt magyarázzák, hogy ha valaki 5 hónappal ezelőtt fogyasztott drogot, és közben levágatta a haját két centisre, akkor az már nem lesz kimutatható, bevágták, hogy Magyar mikor járt borbélynál.

A kormányoldal a radnaimark.hu-n belebegtetett lejáratófelvételre hivatkozva azt a narratívát építi, hogy a Tisza Párt elnöke drogozott, vagy legalábbis eltűrte, hogy a jelenlétében kábítószerezzenek. Kocsis videója is ezt a narratívát erősíti. A Fidesz frakcióvezetője rá is kérdez, hogy egy 2024 augusztusi drogfogyasztást nem lehet kimutatni 2026 februárjában semmilyen jelenleg ismert tudományos módszerrel, mire Kiss közli, hogy hajból biztos nem.

Az is többször elhangzik a videóban, hogy egy drogteszt miatt nem kell Ausztriába menni.

Magyar többször is elmondta, hogy soha életében nem fogyasztott drogot. Kocsis szerint ez nem igaz. Magyar egyébként azt ígérte, ha kormányra kerülnek, rendszeres drog- és alkoholtesztet végeztetnek majd a politikusoknál, és a fideszesek drogozására utalt.