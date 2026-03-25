„Olyan, hogy egy egész gyógyszertár lelkiismereti okokra hivatkozzon egy esemény utáni tablettánál, egész egyszerűen nem létezik”

A hétvégén a Kétfarkú Kutyapárt tett közzé egy videót, benne egy hangfelvétellel, amin az hallatszik, hogy egy dunakeszi patika a nézeteire hivatkozva megtagadta az esemény utáni tabletta kiadását.
A videón Nagy Dávid listavezető beszél arról, hogy nemrég kaptak egy bejelentést, ami szerint a Dunakeszi Szent Jobb Gyógyszertárban nem adják ki a háziorvos által felírt 72 órás fogamzásgátló tablettát, ilyet ugyanis elvi okokból nem tartanak a patikában.
Nagy Ringwald Pankával ment el tesztelni, hogy valóban megtagadják-e a kiadást a patikában, és erről hangfelvételt is készítettek:
– Jó napot kívánok, a felhőbe van felírva nekem gyógyszer.
– Tajszám?
– *********
– Fényképes igazolvány… Nem tudok adni, nem tartunk ilyet.
– Nincsen ilyenjük?
– Nincs, meg kell próbálni más gyógyszertárban.
– De az hogy lehet, hogy nincs ilyen?
– Nincs, nincs. Máshol kell…
– De hogy nem tartanak egyáltalán?
– Nem tartunk, a patika nézeteivel nem fér össze.
– Patika nézeteivel nem fér össze? Ez mit jelent?
– Nem tartunk. Próbáld meg máshol.
– llyet lehet? Ez legális?
– Igen. Igen.
Szent Jobb elnevezésű gyógyszertár Pest megye több pontján is található, de a honlapjukból nem derül ki egyértelműen, hogy kötődik-e bármilyen egyházhoz vagy vallási alapítványhoz és az sem, hogy pontosan kik a fenntartók.
Lebedi Réka, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa szerint a patika eljárása sértheti a nők reprodukciós önrendelkezési jogát, amelynek fontos része, hogy hozzáférést kell biztosítani a fogamzásgátló eszközökhöz, amibe a sürgősségi fogamzásgátlás is beletartozik.
Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!Már előfizetőnk vagy?