A Kutyapárt listavezetője egyik jelöltjüket se fogja megkérni arra, hogy lépjen vissza

A Kontroll műsorában beszélgetett Nagy Dávid, a Kutyapárt listavezetője és Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője. Már éppen véget ért volna az adás, amikor a műsorvezető levezető szövegébe Bedő Dávid közbevágott. Azt kérdezte, lehet-e még egy kérdés, majd Nagy Dávidhoz fordult.

Bedő megkérdezte a kutyapártost, hogy jól tudja-e, hogy van még 77-78 jelöltjük, mire Nagy azt felelte cuccai pakolászása közben, hogy „persze”. Bedő azzal folytatta, hogy szerinte nincs esélye a Kutyapártnak bekerülni a parlamentbe, de „ha Nagy ragaszkodik ehhez”, akkor nem tennék-e azt meg, hogy annyi jelöltet léptetnek vissza, hogy az országos lista még meglehessen?

Nagy erre azt válaszolta, hogy egy olyan helyzetben:

amikor két olyan eset volt, hogy egy emberük felvette az ajánlóíveket, és aztán kiírta, hogy „Hajrá, Tisza!", és nem akarta visszaadni az ajánlóíveket, és úgy kellett az utolsó napokban összegyűjteni,

amikor „fideszes jogi eszközökkel” támadja a Kutyapártot a legnagyobb ellenzéki párt,

akkor Nagy senkit nem fog megkérni arra, hogy lépjen vissza, „mert ez a csapat nem a pénzért dolgozik”.

„Abban a helyzetben, amikor ez az egyetlen nem megélhetési párt Magyarországon, ahol nem lehet megélni, és mindenki másodállást vállal, senki ne várja azt, hogy az elveinkből egy grammot is feladjunk” - mondta Nagy.