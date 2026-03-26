Már azt vizsgálják, mit tenne az amerikai gazdasággal, ha 200 dollárra nőne az olaj hordónkénti ára

A Trump-adminisztráció a Bloomberg hírügynökség információja szerint már olyan vészforgatókönyveket vizsgál, hogy mit jelentene az amerikai gazdaság szempontjából a hordónkénti 200 dolláros olajár. A nevük elhallgatását kérő gazdaságpolitikai források szerint feszült időszakokban ez a normál üzletmenet része. Az adminisztráció fel akar készülni minden lehetőségre, így egy elhúzódó konfliktusra is.

Scott Bessent pénzügyminiszter már a háború kitörése előtt azon aggódott, hogy egy esetleges konfliktus árfelhajtó hatású lehet és ronthatja a növekedési kilátásokat. A pénzügyminisztériumból az utóbbi hetekben többször is aggodalmas üzenetek érkeztek a Fehér Házba a benzin és gázolaj árának ingadozásai miatt.

Kush Desai fehér házi szóvivő tagadta a Bloomberg információinak valódiságát.

A háború kitörése óta a West Texas Intermediate olajtípus ára 30 százalékkal hordónként 91 dollárra, a Brent típusúé 40 százalékos növekedéssel 102 dollárra emelkedett,

A Fehér Ház szerdán azt állította, hogy még folynak tárgyalások Iránnal, hiába állítják ők az ellenkezőjét. Trump elnök hétfőn ötnapos határidőt szabott a béketárgyalásokra. Korábbi közlések szerint az amwrikai katonai akciót 4-6 hetesre tervezték eredetileg. Chris Wright energiaügyi miniszter szerint “valószínűtlen” a 200 dolláros ár. Ennek ellenrése sokkolna a világgazdaságot. Az elmúlt 50 évben az infláciüót beszámítva egyszer volt ilyen szinten a nyersolaj ára, 2008-ban a globális válság kitörésekor. A Bloomberg számításai szerint már pár hónapos 170 dolláros árszint megdobná az inflációt az USA-ban és Európában és csökkentené a növekedést.

Trump azt nyilatkozta, hogy nem izgatják az emelkedő energiaárak, sőt arra utalgatott, hogy ezekkel direkt jól járna az USA. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a múlt héten arról beszélt, hogy nőtt az inflációs veszély. Amerikában a háború legkézzelfoghatóbb gazdasági hatása a 30 százalékkal megugró üzemanyagár. Trump korábbn a fő gazdasági eredményei közé sorolta a benzin árának csökkenését.