Megerőszakolhatott egy magyar turistát egy férfi Dél-Koreában

A dél-koreai rendőrség azzal gyanúsít egy húszas éveiben járó koreai férfit, hogy szexuálisan bántalmazott egy magyar turistát, akivel online ismerkedett meg, és az esetet a nő beleegyezése nélkül rögzítette, számolt be a Korea Herald.

Az incshoni Jeonszu rendőrkapitányság szerdán közölte, hogy a nő sürgősségi bejelentése nyomán indították meg a nyomozást; a bejelentés szerint a férfi szexuálisan bántalmazta őt, és felvételt készített az esetről.

Fotó: ICHIRO OHARA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A bántalmazás hétfőn történt egy lakásjellegű szálláshelyen Incshonban. A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a férfit, és a hatóságok szerint illegális felvételkészítésre utaló bizonyítékokat találtak.

A gyanúsított a szexuális bántalmazás vádját tagadja. A rendőrség közlése szerint a férfit az első kihallgatást követően szabadon engedték.