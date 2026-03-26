Oroszország betiltotta az Oscar-díjas „Senki tanár úr Putyin ellen” című dokumentumfilmet

Egy orosz bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen, azaz a Mr Nobody Against Putin című dokumentumfilmet három streamingplatformon, arra hivatkozva, hogy az „szélsőségességet és terrorizmust propagál” – írja a BBC. A lap dokumentumfilmje – ami ebben a hónapban Oscar-díjat is nyert – azt mutatja be, hogyan erősödött fel a háborús propaganda egy orosz iskolában Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója után.

A film Pavel Talankin felvételeire épül, aki iskolai rendezvényszervezőként dolgozott, majd később 2024-ben elmenekült Oroszországból. Az alkotás pedig azt mutatja be, hogyan zajlik a Kreml által előírt ideológiai nevelés az orosz iskolákban: például hogyan tartanak előadásokat Ukrajna „nácitlanításának” szükségességéről a gyerekeknek, miként beszélgetnek háborús veteránok a diákoknak, és hogyan tartanak órákat is a tanulóknak, ahol aknák felismerésére és fegyverhasználatra tanítják őket.

Az ügyészek szerint a dokumentumfilm „negatív hozzáállást” fejez ki az ukrajnai háborúval és a jelenlegi kormánnyal szemben. A helyettes ügyész pedig azt is felhozta a film kapcsán, hogy szerinte az alkotás egy „terrorista szervezet” zászlaját is bemutatja – ezzel egy fehér-kék-fehér zászlóra utalva, amit a háborúellenes tüntetők használnak. Az ítéletet a cseljabinszki bíróság hozta meg, nem messze attól a várostól, ahol Talankin iskolája található. A döntés értelmében a filmet el kell távolítani három online videós platformról.

Az Oscar-díj átvételekor Talankin többek között azt mondta beszédében, hogy „négy éve az eget figyeljük hullócsillagok után, hogy kívánhassunk valami nagyon fontosat… De vannak országok, ahol hullócsillagok helyett bombák esnek az égből, és drónok repülnek.”

„A jövőnk érdekében, és minden gyermek érdekében, vessünk véget minden háborúnak” – mondta.

Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója óta a Kreml jelentősen fokozta az eltérő vélemények elnyomását. A háborúval szembeni nyilvános ellenállás akár hosszú börtönbüntetést is vonhat maga után. A dokumentumfilm 2026 elején elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat és a BAFTA-díjat is.