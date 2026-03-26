Ügyvédje szerint nincs jó állapotban Szabó Bence volt rendőrszázados

„Az nem lepett meg, hogy eljárás indult ellene, de arra egyáltalán nem számítottam, hogy szinte azonnal, pár órán belül meg is gyanúsítják. Én a magam részéről azt gondolom, hogy Szabó Bence nem követett el bűncselekményt, de nyilván számítottam rá, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség esetleg máshogy gondolja, vagy mást mondanak neki, hogy hogyan kell gondolnia. De ettől függetlenül az, hogy ennyire pikk-pakk, mindenféle előzetes tudakozódás, nyomozás nélkül meggyanúsítják, az váratlan volt nekem is” - mondta Szabó Bence rendőrszázados ügyvédje, Laczó Adrienn a 24.hu-nak.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy hosszú videóban beszélt arról a Direkt36-nak, hogyan avatkozott bele az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, méghozzá egyértelműen politikai céllal. Állítása szerint kamu pedofíliváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk.

A Direkt36 cikkének megjelenése után az ügyet belülről ismerő nyomozónál, Szabó Bencénél házkutatást tartottak a rendőrök az NNI-n lévő munkaállomásán és később a lakásában is. Számos adathordozót lefoglaltak a szerda hajnalig tartó műveletben, majd a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélés gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Szabót, aki nem tett vallomást. Szabó a közelmúltban már beadta a leszerelési kérelmét, de az akció idején még a rendőrség kötelékében szolgált, a felmondási idejét töltötte.

Laczó Adrienn most a 24-nek elmondta, ő javasolta Szabó Bencének, hogy ne tegyen vallomást. „Olyan szellemi és fizikai állapotban volt akkor már a hajnali órákban, hogy egyszerűen nem tudta volna összeszedni a gondolatait” - mondta, majd hozzátette, hogy ha lenyugodtak a kedélyek, akkor el lehet gondolkodni a vallomástételen.

Az ügyvéd szerint a házkutatás során érzelemmentes volt a hangulat, noha a rendőrök volt kollégájuk lakását kutatták át. Elmondása szerint a házkutatást a nyomozó főügyészség felügyelte, de jelen volt a Nemzeti Védelmi Szolgálat, és voltak emberek a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól, illetve Szabó Bence saját korábbi csoportjából is.

Arra a kérdésre, hogy hogy van most Szabó Bence, azt válaszolta:

„Nincs jó állapotban. Annak ellenére, hogy ez a saját döntése volt, számított is rá, de most szembesül ennek az igazi súlyával, és valóban az egész élete megváltozik mostantól. Neki ez volt a hivatása, amit kénytelen volt feladni, így egy olyan meghasonulási folyamaton ment keresztül, amit fel kell dolgozni. Ehhez még hozzájárul, hogy borzasztóan fáradt attól a sok mindentől, ami történik most körülötte.”

