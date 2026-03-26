Visszalépett Szegeden az MSZP-s Szabó Sándor

„Most valóban történelmi lehetőség van arra, hogy megvalósuljon a változás, a kormányváltás, tegyünk meg mindent érte” – írta Szabó Sándor szegedi MSZP-s országgyűlési képviselő a Facebook-posztjában, amiben bejelentette: nem indul a 2026-os választáson.

„Az elmúlt 12 évben baloldali, szociáldemokrata országgyűlési képviselőként arra törekedtem, hogy tisztességesen és becsületesen elvégezzem azt a munkát, amivel a szegediek megbíztak. Értékrendem végig töretlen volt, céljaim nem változtak semmit a több mint egy évtized alatt. Mindvégig a kormányváltásért és Szeged fejlődéséért dolgoztam, elutasítva a megosztottságot és a gyűlölködést” – írta a politikus, aki novemberben még úgy készült, hogy elindul a választáson.

Szabó az egyedüli ellenzéki politikus, aki a Fidesz 2010-es győzelme óta háromszor tudott vidéki választókerületben mandátumot szerezni, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is győzött. A 2022-es választáson Szabón kívül csak a független, Pécsen jelölt Mellár Tamás tudott ellenzékiként vidéki választókerületben nyerni. Mellár már korábban bejelentette, hogy nem indul újra, és a tiszás jelöltet támogatja.