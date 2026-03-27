Kiszabadult a Németország partjainál elakadt bálna

Sikerült kiszabadulnia a németországi Lübeck közelében elakadt hosszúszárnyú bálnának. Az állat napokig vesztegelt a Balti-tenger homokpadján, miután múlt hétfőn észlelték a Timmendorfer Strand üdülőhely közelében.

Többszöri sikertelen kísérlet után a mentőcsapat végül csütörtökön két markoló segítségével árkot ásott, hogy a mintegy 12-15 méteres bálna kijuthasson a mélyebb vízbe. A mentés késő estig tartott, reflektorok fényénél dolgoztak a szakemberek.

Péntek hajnalra derült ki, hogy az állat saját erejéből elhagyta a homokpadot. A parttól néhány száz méterre látták, a hatóságok pedig abban bíznak, hogy hamarosan a nyílt tenger felé veszi az irányt.

Az állat körül kutatók és parti őrségi hajók cirkálnak, hogy figyeljék mozgását. A mentők nem tudtak nyomkövetőt rögzíteni a bőrére, mert a bálna nagyon rossz állapotban volt, és egy hálódarab is volt a szájában.

A lübecki polgármester, Sven Partheil‑Böhnke üdvözölte a sikeres mentést, és reményét fejezte ki, hogy a bálna továbbúszik észak felé, Dánia irányába, majd a Balti-tengeren át a természetes élőhelyének számító Atlanti-óceánra. (BBC)