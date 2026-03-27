Németh Balázs Drebin hadnagyot megszégyenítő nyomozói munkát végzett egy plakáton

Nem is egy, de rögtön két videóban sikerült Németh Balázsnak megmásznia a debilitásba oltott szervilizmus Csomolungmáját. Az első a Csupasz pisztoly agyafúrt nyomozóját megidéző rövid, de annál csattanósabb etűd, míg a második egy Szeszélyes évszakok szkeccs, sziporkázó párbeszéddel.

Praktikusan nézzük meg előbb az elsőt.

A kocsiból vette észre állítása szerint Németh Balázs, hogy „új tiszás plakát került ki”, rögvest nyomta is a satuféket, hogy csekkolja a rögvalót, és meglepett hangon árulja el a videó nézőinek, hogy ő bizony úgy látta, mintha a plakátokon a Tisza jelöltje mellett Zelenszkij tűnne fel. Majd úgy sétál visszafelé, magasra húzott szemöldökkel, keresve az ominózus plakátot, mintha nem spontán ő maga vette volna észre (ahogy azt állítja) percekkel korábban.

Hoppsza csak! Hirtelen meg is találja, hangja megbicsaklik.

„Ez kőkemény” - mondja a kamerába, miután a drámai aláfestő zenébe belebúgja mély hangon, „Zelenszkij jelöltje, Müller Anna”.

„És akkor ezek szerint igaz volt a pletyka, ráadásul ilyen... hivatalos, tiszás plakátnak tűnik”, mondja még mindig full elképedt hangon, miközben szakszerűen tapogatja a plakátot (gondolom, olyan tapasztalt kampányolóval van dolgunk, aki már a vastagságból meg tudja mondani, hogy hivatalos-e egy plakát vagy sem).

Itt például a saját plakátjainak örül. Elég vastagok vajon? Fotó: Kristóf Balázs/444

Aztán tovább nyomoz, megnézi a következő oszlopot is, hátha ott is van ebből a műalkotásból, közben pedig azt magyarázza, hogy a nyomdából kaptak fülest, hogy cserélhetik több választókerületben a tiszás plakátokat, és Zelenszkij kerül majd rájuk az egyéni jelöltek mellé.

Szerencsére itt elér egy újabb oszlophoz, és no lám csak, mi van ott?

Ez is az! – oknyomozza és tényfeltárja Németh Balázs a nyilvánvalót. Majd tépelődő hangon felidézi, hogy „volt az interneten olyan videó az elmúlt napokban, ahol azt kérdezgették a tiszás országjárás résztvevőitől, hogy inkább Orbán Viktor alakítson kormányt vagy inkább Zelenszkij alakítson kormányt áprilisban, és a többség azt válaszolta, hogy Zelenszkij alakítson kormányt. Akkor lehet, hogy meg is mérték. Jönnek akkor az új tiszás plakátok!”

Ekkora leleplezést maximum Drebin felügyelő lett volna képes összehozni, de biztos vagyok benne, hogy neki se sikerült volna 1 perc 47 másodperc alatt kibogoznia egy ilyen volumenű ügyet!

És Németh nem állt meg egy filmművészeti remekműnél, gyorsan felvett egy másikat is, amiben sajnálattal közli, hogy szívesebben vadászott volna még tiszás plakátokra, csak hát el kellett mennie a Hír TV-be, de akivel találkozott az utcán, és mutatta neki ezeket az önleleplező plakátokat, az MEGDÖBBENT RAJTA.

Mutat is egy ilyen kis jelenetet, ahol a képen nem látszó úriembernek mutatja meg ő maga a plakátot, majd amikor a férfi kérdezi, hogy ezt ki rakta ki, Németh mondja be, hogy „hát tiszás plakátnak tűnik... hivatalos tiszásnak tűnik”, és még egyszer kifejti nagyszerű elméletét arról, hogy az interneten videókban látta, hogy a tiszások közt megmérték, hogy Zelenszkijnek kéne kormányt alakítnania, és így tovább, és így tovább.

Szerencse, hogy egy olyan tájékozott utcán sétálgató állampolgárral sikerült pont összefutnia, akivel megértik egymást, így kellőképp egyetértően tudnak hümmögni egymás félmondataira.

Adjuk meg Németh Balázsnak, hogy egyszer sem nevetett bele a leleplező videókba, bár talán a hitetlenkedést és a meglepődést egy icipicit még kéne gyakorolnia.

Ugyanakkor nem akarom nagyon elviccelni a dolgot: egy plakátról amúgy viszonylag könnyedén meg lehet állapítani, hogy kihez tartozik, már amennyiben valóban HIVATALOS plakát, kötelező ugyanis feltüntetni rajta az impresszumot, vagyis azt, hogy ki finanszírozta.

Ezt az egyébként nem atomfizikusi agytekervényeket kívánó mozdulatsort (odahajolás, elolvasás) Németh kihagyta, szóval azon túl, hogy a plakát vastagsága szerinte a valódiságot bizonyítja, egyéb információnk ennek valóságtartalmáról nincs.

Azért jegyezzük meg jól ezt a napot (is), amikor egy fideszes politikus halál komoly(nak szánt) arccal azt állította, hogy a Tisza lecserélte a választási plakátjain a pártvezetőjét Ukrajna elnökére. Majd ennek alátámasztására először azt mondta, hogy az autójából látta meg véletlenül a plakátot, majd azt, hogy egy fülest is kaptak róla a nyomdából, végül internetes videókra hivatkozva közölte, hogy ezek szerint igaz a pletyka, és a Tisza azért cserélte le Magyar Pétert, a párt vezetőjét és listavezetőjét Zelenszkijre, mert megmérték a... valamit. Mit is? Kik is? Hol is?

Mindegy. Logika ebben nincs, az biztos, hogy ilyen típusú kamuplakátokat kirakni nem szabályos dolog, az meg, ahogy Németh Balázs mindezt prezentálta nekünk, kétségkívül még ebben a rendkívül alacsony színvonalú kampányban is unikális.