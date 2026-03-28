A Tisza arra kérte a szimpatizánsait, hogy ne vegyenek részt a kállói demonstráción

Miközben - ahogy a tegnapi győri jelenetek is mutatják - tetőfokára hág a feszültség és a kampányőrület az országban, a Bűnvadászok felvezetésével úgynevezett „rendpárti” felvonulást tart ma délután Kállón a Mi Hazánk Mozgalom, ahol Toroczkai László is felszólal.

A Tisza bejelentette, hogy nem vesz részt szervezetten a rendezvényen, nem jelenik meg pártjelképekkel sem, minden ilyen megjelenés megtévesztő és provokációs szándékra utalhat.

A párt közleményében azt is írta, hogy:

„A rendelkezésünkre álló információk szerint nem zárható ki, hogy a rendezvény során szervezett provokációk történnek, amelyek célja a TISZA közösségének lejáratása lehet. Ennek részeként előfordulhat jelképeink, nevünk vagy közösségünk látszólagos »megjelenítése« olyan módon, amelyhez semmi közünk. Ezért a TISZA nyomatékosan kéri a TISZA Szigetek tagjait, a szimpatizánsokat, valamint minden békés, felelős gondolkodású állampolgárt, hogy maradjanak távol a rendezvénytől, és ne adjanak teret semmilyen provokációnak.”

A TISZA ugyanezt kérte Kálló minden lakójától, valamint a romáktól is, egyben elutasított minden olyan politikai törekvést, amely „rendcsinálás” jelszavával próbálja szembeállítani a társadalom különböző csoportjait.

A Pásztói Rendőrkapitányság vezetője tekintettel arra, hogy az Kállón élő lakosságot a gyűlés esetleges engedélyezése közvetlen, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyeztetné, betiltotta, ennek ellenére a Kúria engedélyezte.