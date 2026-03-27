Nagyot mennek a Bűnvadászok, de egyáltalán nem biztos, hogy ez szavazatokat is jelent a Mi Hazánknak

„Mi nem a Mi Hazánk Mozgalomnak a kampányát segítjük, hanem mi magunk vagyunk a Mi Hazánk Mozgalom” – válaszolta a Bűnvadászok kampánybeli szerepére vonatkozó kérdésünkre Bartal András, a Bűnvadászok vezetője és a Mi Hazánk XV. kerületi önkormányzati képviselője.

A tavaly februárban indult csapatot Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és a szélsőjobbos Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) nevű szerveződést akkoriban vezető Bartal hozta létre, miután látták, nagy volt az érdeklődés az egyik videójuk iránt, amiben Toroczkaiék a MÖM egyenruhásaival közösen tettek ki egy házból egy párt, akik a tulajdonos állítása szerint évek óta nem fizették a bérleti díjat.

A videót a mai napig több mint másfél millióan nézték meg, a következő videók pedig százezres, félmilliós és milliós nézettségeket produkáltak.

A sikeren felbuzdulva egyre profibban, egy-két kivételt leszámítva alapvetően ugyanezen tematika mentén kezdték gyártani a videókat. Ezekben kizárólag egy szempontból, jelentősen leegyszerűsítve mutatják be a jellemzően ugyanarra a dramaturgiai ívre felhúzott történeteket:

Adott egy lakástulajdonos, aki lakásfoglalókra hivatkozva segítségül hívja a Bűnvadászokat. A lakásfoglalók történetét jellemzően a tulajdonostól, vagy más környékbeliektől, szomszédoktól ismerheti meg a néző. A legtöbb probléma lejárt bérleti szerződésekből, azok hiányából, vagy szívességi alapú lakhatási megállapodásokból adódik: sokan ugyanis nem hajlandók elhagyni a lakást a tulajdonos felszólítására sem, miközben már nincs, vagy soha nem is volt jogalapjuk az ott-tartózkodásra.

A problémára a Bűnvadászok azt a megoldást találták, hogy Bartal András bérleti szerződést köt a tulajdonossal, majd a papírt lobogtatva kukászzsákokkal és kezdetben a MÖM, majd a Bűnvadászok izomembereivel együtt megjelenik a lakáson. Itt aztán követeli, hogy a lakásfoglalók egy órán belül pakoljanak össze és hagyják el a lakást – erre sokszor a zár lecserélésével, az ablak és az ajtó leszerelésével próbálják rákényszeríteni őket. Kisebb konfliktusokat és a rendőrség megjelenését követően aztán a lakásfoglalók jellemzően elhagyják a terepet.