Toroczkai László: Az egész Fidesz elfáradt fejben

A Mi Hazánk elnöke szerint nagyon közel vannak ahhoz, hogy rá tudják kényszeríteni a magyar igazságot a következő országgyűlésre.

Szoros eredmény esetén Orbán Viktorral és Magyar Péterrel is keményen tárgyal majd.

Miniszterelnökként viszont egyiküket sem szeretné látni.

Toroczkai beszélt képviselők esetleges megvásárlásáról, kitinpáncélról és devianciáról.

És arról is, hogy ha a Tisza nyer, a Fidesz összeomlik, és a Mi Hazánk marad egyedül a jobboldalon.

2023-ban készítettünk önnel utoljára interjút. Akkor azt mondta, hogy a Fidesz nem a médiabirodalma miatt nyer választást, hanem azért, mert az ellenzék minősíthetetlen. Milyen a mostani ellenzék?

Mennyire igazam volt, ugye? Tökéletesen igazolta az idő az akkori mondataimat, ugyanis két dolog derült ki. Egyrészt, hogy a Facebook két hónap alatt csinált Magyar Péterből egy országosan ismert, vezető politikust. Tehát a Facebook – ami Magyarországon gyakorlatilag monopolhelyzetben van – sokkal nagyobb erő, mint a Fidesz 100 milliárdokból kitartott propagandagépezete és óriásplakátjai. Ezért súlyos a minket érő Meta-cenzúra, ami a legsúlyosabb beavatkozás a magyarországi választásba. Másrészt pedig kiderült, hogy Magyar Péter sokkal tehetségesebb, mint Gyurcsány Ferenc, a momentumosok és a többiek. Jobban kommunikál, és sokkal ügyesebben használja a közösségi médiát. Mi maradtunk egyedül versenyben. Magyar Péter minket nem tudott lenyomni, de tőlünk is vitt el szavazókat.

Azt mondja, a Facebook csinált Magyar Péterből ismert politikust. De Magyar Péter közben folyamatosan járta az országot. Az országjárást nem gondolja fontos elemnek a sikerében?

Dehogyisnem. Csak nem lehet országot járni Facebook nélkül. Ugyanis ma már nem plakátokon hirdetik ezeket az országjárásokat, hanem kizárólag a Facebookon. A Meta 2019-ben veszélyes személynek nyilvánított. December óta járom az országot, de elsősorban azokat tudom elérni, akik egyébként is a Mi Hazánkra szavaznak. Ők megadták az adataikat. Leginkább ők és az általuk mozgósított szomszédok, ismerősök jönnek el a fórumaimra. Lényegesen többen lennének, ha lehetne ezeket a fórumokat az arcommal és a nevemmel széles körben terjeszteni.

Térjünk vissza a legelső állításához. Abban az volt, hogy Orbán Viktor azért nyer meg minden választást, mert minősíthetetlen az ellenzék. A Tiszának van esélye megnyerni ezt a választást?

Van.

A Tisza az elmúlt két évben a semmiből emelkedett fel, kihasználva a gazdasági válságot, a kegyelmi botrányt, és azt, hogy az ellenzéki pártok egy része teljesen padlóra került. Miért nem a Mi Hazánk használta ki ezt a helyzetet?

A Meta-cenzúra miatt. Ennél nagyobb hátráltatást nem tudok elképzelni Magyarországon. Az országban a Meta, elsősorban a Facebook uralja a politikai közbeszédet.

Nem tudta a pártját bekormányozni az új politikai helyzettel kinyíló résbe. Ha félretesszük a Metát, elégedett az elmúlt kétéves pártelnöki teljesítményével?

Nem tudok túllépni a Metán, mert még egyszer mondom, Magyar Péterből a Meta csinált két hónap alatt országosan ismert politikust. YouTube-on, TikTokon versenyben vagyok velük, tudom tartani a lépést. Nem gondolom azt, hogy valamit olyan nagyon rosszul csinálunk. Magyar Péternek egyrészt a Meta volt az előnye. Másrészt az, hogy tehetséges, és rengeteg munkát beletett a politizálásba. De e tekintetben tiszta a lelkiismeretem, mert én is rengeteg munkát beletettem. Illetve van még egy nagyon fontos dolog. Magyar Péternek volt egy sztorija, ami belökte. Az az évek óta pedzegetett sztori, hogy a Fideszt belülről lehet megdönteni. Ezt a sztorit nagyon jól eladta és politikai termékké tette. De egy dolgot ne felejtsen el: a magyar igazság, amit 30 éve képviselek, soha nem volt még olyan közel az ország irányításához, mint most. Ezért is vagyok nyugodt és elégedett a helyzetünkkel, mert nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy rá tudjuk kényszeríteni a magyar igazságot a következő országgyűlésre.

Erről mindjárt beszélünk bővebben is.

Bocsánat, van még egy pozitívum a Tisza Párttal kapcsolatban. Aztán remélem, még lesz időm sok negatívumot is mondani. De annak nagyon örülök, hogy a rengeteg kamupártot most mind sikerül megsemmisíteni. Az MSZP-t, az LMP-t, a Párbeszédet, a Jobbikot, a Momentumot és talán a DK-t is. Három hét múlva kiderül, de azt jósolom, hogy a DK sem jut be a parlamentbe. Mindenkinek hálásnak kell lennie, hogy a Tisza Párt ezt a rengeteg tehetségtelen, lusta megélhetési politikust eltünteti.

A 2022-es választás előtt egy hónappal azt mondta, teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor vagy Márki-Zay Péter alakít kormányt, viszont ha a Mi Hazánk pártérdekeit nézi, akkor a Márki-Zay-féle kormány jobb lenne, mert nagyon gyorsan megerősödne a párt a sikertelen kormányzás miatt. Most mi lenne a Mi Hazánknak jobb? Egy Magyar Péter- vagy egy Orbán Viktor-kormány?

Ha pártsoviniszta szemüveggel nézem, akkor jobb lenne, ha a Tisza nyerné a választást. Ha hárompárti parlament alakul, ebben az esetben a Fidesz és a Mi Hazánk lesz ellenzékben. Lehet, hogy pár év kell hozzá, de elhagyjuk a Fideszt. A Fidesz éppen erodálódik, és egy választási vereség után összeomlik. Akkor ki marad a hagyományos jobboldalon? Csak mi.

Tehát azt mondja, hogy ha nyer a Tisza, akkor Orbán Viktor önként levonul a pályáról, és szétesik a Fidesz.

Igen, mi leszünk egyedül a Tisza kihívója. Ez a nagyon határozott véleményem.

Az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar politikusáról beszélünk, aki évekig ellenzékben is politizált. A mögötte lévő pártszervezet pedig rengeteg pénzzel és erőforrással rendelkezik. Mire alapozza ezt a véleményét?

Rengeteg dologra alapozom. Az egyik az, hogy a Fidesz vezetői megöregedtek, elfáradtak. Ez nagyon látszik rajtuk. De az is fontos szempont, hogy a NER és a Fidesz egy kártyavár. Ezt évek óta mondom. A NER hitelekből működik, és egy óriási lufi, ami összeomlik abban a pillanatban, hogy elapadnak a források. Olyan törésvonalak vannak a Fideszen belül, hogy a különböző fideszes érdekcsoportok között nagyobb az ellenségeskedés, mint más pártokkal szemben. Ráadásul egy olyan szerveződésről beszélünk, ahol a fő összetartó erő nem az elv, hanem a hatalom és a pénz. Ha ezek megszűnnek, úgy esnek szét, hogy nyomokban sem találjuk meg őket.

Orbán Viktor biztos nem arra vár, hogy elmehessen nyugdíjba. Donald Trump pedig a 79 évével azt mutatja, hogy a politikusok öregen is sikeresek lehetnek.

Bocsánat, még véletlenül sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy akár Orbán Viktornak, akár más politikusnak az életkorán lovagolok. Tőlem nagyon távol áll a body shaming és valakinek a leöregezése.

Azt mondta, hogy Orbán fáradt.

Igen, de nem a kora a fő ok. Donald Trumpon azt lehetett látni, hogy 79 éves, de harapni akar. A Fidesz vezetőin már nem ezt látom. Hanem azt, hogy elfáradtak. Ez a különbség.

Amikor Orbán Viktor úgy tart 21 napon keresztül mindennap fórumot, hogy tizenvalahány éve nem csinált hasonlót, akkor az azt jelenti, hogy nem akar harapni?

Ez ilyen különleges interjú lesz, mert soha nem szoktam ilyet. Ha már mondtam dicséretet Magyar Péterről, akkor most mondok dicséretet Orbán Viktorról. Elképesztő teljesítményt produkál. Ezt mindenkinek, még az ellenségeinek is el kell ismernie. Hajnalban fölkel, éjfélkor megy aludni, és egész nap pörög. Csodálom a fizikai teljesítményét, de mentálisan, fejben nem csak ő, hanem az egész Fidesz is elfáradt. És igazán az oszlatja a tömeget egy párt körül, ha azt érzik az emberek, hogy gyenge, elfáradt, erőlködik. Az emberek megérzik, ha a projektben már nincs valódi erő. Ezt a folyamatot már évek óta lehet látni.

A választás éjszakáján vagyunk, a Fidesz és a Tisza sem szerzett 100 mandátumot. Felhívja önt Sulyok Tamás, hogy megkérdezze, melyik párt tud nagyobb eséllyel kormányt alakítani. Mit mond neki?

A köztársasági elnöknek azt kell felkérni a kormányalakításra, aki a legtöbb szavazatot kapta. Persze el lehet játszani, hogy hajszálpontosan ugyanazt az eredményt éri el a Fidesz és a Tisza, de ez szinte képtelenség.

Nincs ilyen szabály a felkérésre.

Ez a szokásjog. A köztársasági elnök nem fogja felkérni azt, aki kevesebb szavazatot kapott. Arra nagyon rosszul reagálna a lakosság. Az első lépés a felkérés. Ha pedig az történik, amit ön mond, vagyis nincs többsége a felkért politikai formációnak, akkor tárgyalások kezdődnek a pártelnökök között. Erre mondtam azt, hogy nagyon szeretném látni Orbán Viktort és Magyar Pétert velem egy helyiségben, ahogy elkezdünk izzadni.

Ön is tudja, hogy ez nem reális. Magyar Péter és Orbán Viktor nem egymással akar majd koalíciót kötni, hanem az ön pártjával. A Mi Hazánk szavazataira lesz szükségük.

Ez nem ilyen egyszerű. Nem akarok kitérni a válasz elől. Ismerve Orbán Viktort és Magyar Pétert, ha néhány mandátumról lesz szó, megpróbálnak majd képviselőket megvenni még azelőtt, hogy velem leülnének. Mindkettejükről el tudom képzelni, hogy megpróbálják. Százakárhány képviselő közül szerintem meg is tudnak venni egy-kettőt.

Tehát azt mondja, hogy a választás éjszakáján Orbán Viktor vagy Kubatov Gábor elkezd majd tiszás képviselőket hívogatni.

Meg mi hazánkosakat. Én erre olyan szinten számítok, hogy az országos listaállításnál elmondtam, hogy csak betonbiztos, megvásárolhatatlan embereket szeretnék biztos befutó helyre tenni. És ne haragudjon, de a Tisza képviselőjelöltjeiről szinte semmit sem lehet tudni. Csont nélkül meg fognak tudni venni közülük egy-két képviselőt.

Tegyük fel, hogy nem tudnak megvásárolni embereket. Tárgyal Orbán Viktorral és Magyar Péterrel. Ebben az esetben kinek és milyen feltételekkel mond igent?

Meg akarom valósítani a programunkban lévő célokat, és ezeket el lehet érni akár egy szakértői kormányzással is. Egyébként nem tudjuk, hogy ki lehet miniszterelnök-jelölt. Lehetek én vagy egy szakértő is.

Akkor sem Orbán Viktort, sem Magyar Pétert nem szeretné miniszterelnöknek?

Nem szeretném.

Ki is zárja, hogy bármelyiküket megszavazza?

A mostani helyzetben igen. De vannak nagyon komoly feltételeim, amiket ha teljesítenek, tárgyalhatunk. Orbán Viktornak el kell fogadnia a programunkban lévő független, korrupcióellenes ügyészség létrehozását, mert fel kell számolnunk a rendszerszintű korrupciót. Magyar Péternek meg ki kell lépnie az Európai Parlamentben a globalista frakcióból. Ezek azért elég kemény dolgok. A Fidesz működésének lényege ez a korrupciós mechanizmus. Ha erről lemond, lehet már érdemben tárgyalni. Azért ezt se zárjuk ki. Ha pedig Magyar Péterről kiderül, hogy ugyanolyan nemzeti érzelmű, mint én, és feladja a globalista elveket, vagy mondjuk nem Bódis Krisztára akarja bízni a családpolitikát, akkor az egy teljesen új helyzet. Hipotetikus ez az egész, amiről beszélgetünk.

Értem, hogy hipotetikus, de vannak szavazók, akik azon gondolkoznak, hogy a Mi Hazánkra vagy valamelyik nagy pártra szavazzanak. Erre a kérdésre ők is kíváncsiak.

Nekünk egy miniszterelnök-jelöltünk van, úgy hívják, Toroczkai László. Aki Orbán Viktort, vagy Magyar Pétert akarja hatalomban látni, az a Fideszre és a Tisza Pártra szavazzon. Aki engem akar, az a Mi Hazánkra.

Nyilván a Mi Hazánk szavazói is tudják, hogy valószínűleg nem önök nyerik a választást.

Azért nem mindenki tudja. Szerintem senki sem hiszi el a közvélemény-kutatási adatokat, úgyhogy azokból ne induljunk ki. Nem akarjuk hatalomban tartani Orbán Viktort, és nem akarjuk hatalomba segíteni miniszterelnök-jelöltként Magyar Pétert. Ha ezt akarta belőlem kiszedni.

De valamelyiküket muszáj lesz.

Nem muszáj. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Most mondtam önnek két dolgot. Ha kivesszük a Fideszből a legrosszabbat, le tudunk ülni tárgyalni. Ha kivesszük a Tisza Pártból a legrosszabbat, le tudunk ülni tárgyalni. De most egyikünk sem tudja, hogyan reagál majd Orbán Viktor és Magyar Péter ezekre a felvetésekre.

Ha kiveszik, amit kér, meg tudja szavazni ezt a két embert miniszterelnöknek?

Nem. Utána ülünk le tárgyalni, és akkor sem szeretném őket megszavazni. Azt szeretném, hogy a programunk érvényesüljön. De ön szerint a Fidesznek az a legfontosabb, hogy Orbán Viktor miniszterelnök legyen?

Szerintem igen.

Szerintem nem. Orbán Viktor soha ennyiszer nem mondta el, hogy mást is el tud képzelni miniszterelnöknek, mint ebben a kampányban. Mondta Lázár Jánost, Varga Mihályt, talán még Szijjártó Pétert is.

Lázár Jánost szívesebben tudná támogatni, mint Orbán Viktort?

Nem.

Vele mégiscsak tárgyalt a készpénzhasználatról.

És eredményes volt a tárgyalás, hiszen a készpénzhasználattal kapcsolatos kezdeményezésünket a Fidesz támogatta. Lázár Jánosnak mind a balliberális ellenzékkel, mind a nemzeti ellenzékkel voltak sikeres tárgyalásai. Viszont nem gondolom, hogy ami Orbán Viktorban rossz, az ne lenne meg Lázár Jánosban is. Benne ugyanúgy megvannak azok a dolgok, amiket nem szeretünk a Fideszben.

Például?

Az opportunizmus.

Minden vezető fideszes politikust kizárna, mint miniszterelnök-jelölt?

Alapvetően igen, de azért a Fidesznek is irgalmatlan sok tagja van. Két évvel ezelőtt Magyar Péter is Fidesz-tag volt. Ilyeneket ne kérdezzen tőlem, mert most az összes balliberális egy fideszesre szavaz majd, Magyar Péterre. Jó ez a hipotetikus játék, de nem tudok ennél többet mondani, egyszerűen nem is lehet. Nem kérhetnek tőlem olyat, hogy teljesen hipotetikus, lehetetlen dolgokra válaszoljak.

Azért kérdezem, mert az a brandje, hogy ön egy határozott, kemény ember, aki senkitől sem ijed meg. Akit kitiltanak Szerbiából és Ukrajnából. De akkor erre a kérdésre nem ad határozott választ.

Szerintem elég határozott válaszokat adtam, viszont nem tudok ennél többet mondani.

Amikor a hódmezővásárhelyi választókerületben riportoztunk, találkoztunk több olyan korábbi fideszes szavazóval, akik azt mondták, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz között dilemmáznak. Ezek az emberek abban határozottan egyetértettek, hogy nem akarják, hogy a Tisza Párt kerüljön kormányra. Mivel győzi meg őket, hogy ne a sokkal nagyobb Fideszre szavazzanak, és ne érezzék azt, hogy a Mi Hazánkra adott szavazatukkal a Fidesz esetleg elveszti a többségét?

Egyrészt, ha ránk szavaznak, akkor fel tudjuk számolni országosan a rendszerszintű korrupciót ugyanúgy, mint Pest vármegyében, ahol kisebbségben kormányoz a Fidesz. A Samsung akkumulátorgyár bevételei oda voltak irányítva, és több milliárd forintot loptak el különböző álcivil szervezeteken keresztül. Ezt a rendszert mi számoltuk föl, ezért el is vonta a kormány a bevételeket a Pest Vármegyei Közgyűléstől. És van még egy nagyon fontos érvem. A világ nem a világbéke, hanem sajnos a harmadik világháború felé lépeget. Az iráni vezetők a héten jelentették be, hogy Ukrajna legitim célponttá vált azzal, hogy dróntechnológiával segíti Izraelt. Miközben a Fidesz azzal kampányol, hogy a békét képviseli, Orbán Viktor két legfontosabb szövetségese indította a közel-keleti háborút. Mi a Közel-Keleten is békét akarunk, nem csak Ukrajnában. Ez szerintem fontos üzenet egy Fidesz-szavazónak.

Azt mondja, hogy önök majd ráveszik Orbán Viktort, hogy ne lépjen be mondjuk a közel-keleti háborúba?

Kényszerítjük.

Hogyan kényszerítik?

Ha mi vagyunk a mérleg nyelve, akkor Orbán Viktornak és Magyar Péternek minden egyes szavazás előtt le kell ülnie velem tárgyalni.

De ahhoz, hogy megakadályozzák Orbán Viktort egy ilyen döntésben, az az első lépés, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, akit viszont meg kell választani. Ahhoz, hogy a Mi Hazánknak szava legyen ebben a kérdésben, önöknek meg kell szavazniuk Orbán Viktort, nem?

Megszavazhatja egy megvásárolt tiszás képviselő is. Az előbb erről beszéltünk. Jók ezek a hipotetikus játékok, hogy ki kit és hogyan szavaz meg, de szerintem fontosabb kérdés, hogy mondjuk elkerüljük azt, hogy magyar katonákat vigyenek a közel-keleti háborúba.

Azért érzi az ellentmondást? Azt mondja, hogy befolyásolni tudják a Fideszt, de közben azt is, hogy nem önök szavazzák meg a kormányt.

De ehhez nem kell koalíció, lehet kisebbségi kormányzás is.

A miniszterelnököt meg kell választani, ahhoz pedig 100 szavazat kell. Miniszterelnök nélkül nincsen kormányzás.

Most mondtam, lehet, hogy megveszik egy tiszás szavazatát.

És utána nem azzal a megvásárolt tiszással rendezik majd ezeket a kérdéseket, hanem önökkel?

Ha mondjuk egy szavazatot megvesznek a Tisza Párttól, és aznap meg tudják szavazni Orbán Viktort miniszterelnöknek, az nem jelenti azt, hogy négy éven keresztül normálisan tud kormányozni a Fidesz. És tudja, miért nem? Azért, mert gyakorlatilag nem volt még olyan ciklus, amikor néhány képviselő nem esett ki. Meghal, lebetegszik. Egy mandátummal meg lehet szavazni a miniszterelnököt, de négy évig nem lehet kormányozni. Egy ilyen helyzetben olyan erőpozícióba kerül a Mi Hazánk, hogy rá tudjuk kényszeríteni az akaratunkat a kormányra.

2025 májusában készült egy ominózus fotó, amin Orbán Viktorral kezet fognak a Kossuth Rádió folyosóján. Akkor azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kép miatt önöket szatellitpártozó Magyar Péter rafináltan próbálja elvenni a Mi Hazánk szavazóit a fotóval. Amikor a miniszterelnökkel kezet fogtak, és látta, hogy ott van egy fotós, nem gyanakodott arra, hogy valami ilyesmi készül?

Nem láttam a fotóst, mert távolabb volt. A miniszterelnök előttem volt a stúdióban, úgyhogy tudtam, hogy ki fog lépni a stúdióból. Direkt nem mentem abba az irányba, amerre neki távoznia kellett volna. Elmentem befelé, hogy ne kelljen vele találkoznom. A híreket is elkezdtem olvasni a telefonomon, mert szemkontaktusba sem akartam vele kerülni. Amikor kilépett az ajtón, meglátott, és odaszólt, ahogy haladt felém. Erre fölnéztem a telefonomból, akkor már ott volt karnyújtásnyira. Visszaszóltam neki nevetve, mert beszólt nekem, hogy éppen most mondta a rádióban, hogy nem tudja az álláspontunkat Ukrajna ügyében, majd nyújtotta a kezét, és kezet fogtam vele.

Tehát nem látta a fotóst?

Három másodperccel a kép elkészülte után láttam, hogy ott volt egy fotós. Nem volt egyébként közvetlenül Orbán Viktor mellett.

Amikor meglátta a fotóst, nem szólt a miniszterelnök után, hogy reméli, a fotót a helyén kezelik?

Annyit mondtam, hogy ez nem volt korrekt. Ha fotóznak, azt illik előtte elmondani. Orbán Viktor pontosan tudta, hogy nem akartam közös fotót.

Erre válaszolt bármit a miniszterelnök?

Semmit. Egy sportújságíró várta ott, és már a futballról beszélgettek. Órákkal később pedig kitette a képet. Ez nem egy baráti gesztus volt, inkább a szavazóinkra való rárepülés.

Ha Magyar Péterrel kerültek volna hasonló helyzetbe, vele is kezet fogott volna?

Hogyne! Elmentem a dorogi fórumára is, hogy kezet fogjak vele. Magyar Péter nem akart kezet fogni. Végül duzzogva megtette.

Ha meglátott volna egy tiszás fotóst, akkor is csak annyit mondott volna, mint a miniszterelnöknek?

Annyit, hogy nem korrekt, ha nem szóltok előre.

A Fidesz az elmúlt években a Tiszáról, a DK-ról, az egyesült ellenzékről és a régi Jobbikról is rendszeresen gyártott lejárató anyagokat, de a Mi Hazánkkal valahogy mindig kesztyűs kézzel bánt. Mi lehet ennek az oka?

Nehogy azt gondolja, hogy hálás vagyok ezért. Bárcsak támadnának minket. Egy politikai párt és pártelnök számára politikailag nem az az igazán ártalmas, amikor ilyen mérhetetlenül primitív, egybites lejárató kampányt csinálnak ellene, mint amit a Fidesz szokott. Tudja, mi okoz egy pártnak igazán kárt? Az elhallgatás. A köztévébe évente egyszer vagy kétszer jutok be, a TV2-ben nulla a megjelenésünk. A Fidesz totálisan elhallgattat minket. Ugyanúgy, mint a liberálglobalisták a Metán vagy az RTL Klub. A Fidesznek nagyon sok olyan szavazója van, akinek a Mi Hazánk a második legszimpatikusabb párt. Egy ilyen kontraproduktív, primitív lejárató kampány azt okozná, hogy ezek a szavazók eljönnének a Mi Hazánkhoz. Teljesen egyértelmű számomra, hogy ezt a Fidesz-központban is látják.

Azért a Fidesz nem csak bugyuta AI-videókat használt az elmúlt években. Vona Gábor eseményeit például müezzin énekekkel zavarták meg, közben pedig azt terjesztették róla, hogy homoszexuális.

De az ugyanez a kategória, nem?

Ezek az akciók nem ártottak a Jobbiknak?

Abszolút nem ártottak. Ott voltam, láttam. Talán a legjobb eredményét érte el akkor a Jobbik.

Vona Gábor mentális egészségének sem ártottak ezek a támadások? Hogyan viselné, ha önt támadnák azzal, hogy homoszexuális vagy muszlim?

Szerintem sokkal durvább az, hogy engem állandóan a családommal meg a felmenőmmel támadnak. Az európai parlamenti választási kampányban százmilliós tételt költöttek a suttogó propagandára. Az egész országot végigszórták a vérbíró dédnagyapámról szóló szórólappal. Semmi közöm az ő bűneihez. Higgye el, nincs annál rosszabb, amikor ártatlanul, a felmenői miatt támadják az embert. De azzal is folyamatosan támadnak, hogy miért változtattam nevet. Úgyhogy ne gondolja, hogy én nem kapom meg azt, ami mentálisan megterhelő az embernek. De a sikeres pártelnök kitinpáncélt növeszt. Mint Orbán Viktor, Magyar Péter, én. Vagy annak idején Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor. Vannak, akik ezt nem bírják, ők eltűnnek.

Mit szólna hozzá, ha kiplakátolnák az országot azzal, hogy muszlim?

Röhögnék rajta. Ahogy egyébként Magyar Péter szokott. Bárcsak támadnának minket, tíz százalékot növekednénk. Ne vicceljen már! Totál kontraproduktív, amit a Fidesz csinál. Az interjún keresztül is könyörögve kérem a Fidesz-központtól, hogy csinálják velem is ugyanezt.

A végére egy kis külpolitika. Mennyire zavarja, hogy a Fidesz ugyanazokat a külföldi szövetségeseket keresi, mint a Mi Hazánk?

Ez azért nem egészen így van. A Fidesz szövetségesei között több olyan van, akivel én nem feltétlenül szeretnék kapcsolatba kerülni. Mondjuk Andrej Babis, Robert Fico vagy Benjamin Netanjahu.

Azért van átfedés is.

Igen. Az AfD-nek például elég látványosan udvarol a Fidesz. Nyilván nem örülök neki, de simán túlteszem magam rajta. Azért azt érteni kell, hogy az AfD miért megy ebbe bele. Azért, mert karanténban van Németországban. A karanténból való kitörés miatt jön el Alice Weidel rendszeresen Orbán Viktorhoz. A Fidesz pedig nyilván fel akarja mutatni, hogy Németország legnépszerűbb pártja vele van. Ennek ellenére az AfD-vel közös európai frakciónk egysége töretlen, eszük ágában sincs a Patriótákhoz átülni. Az AfD választási eredményváróján én voltam ott Alice Weidel mellett, nem Orbán Viktor. Pedig az AfD-sektől tudom, hogy a fideszesek be akartak jutni, de nem hívták meg őket.

Ha már felhozta a Weidellel való találkozást, nem lehet nem megkérdezni, hogy egy homoszexuális, Srí Lanka-i partnerrel együtt élő, két gyermeket nevelő anya hogyan fér össze az ön értékrendjével?

Ugye Budaházi Gyuri is megtámadott a közös kép miatt. Akkor is elmondtam, hogy ez az AfD belügye. Számunkra az AfD programja fontos, és az AfD a hagyományos családmodellt támogatja. Ezt minden alkalommal elmondják, még Alice Weidel is elmondja, aki a privát életében valóban nem e szerint él. De addig, ameddig az AfD programja szinte tökéletesen megegyezik a Mi Hazánk programjával, addig nem az én dolgom az ő belső választásuk megítélése. Lehet, hogy Alice Weidelnek pont az az előnye, hogy egyfajta védőpajzsot biztosít az AfD-nek a szűnni nem akaró politikai támadásokkal szemben. Ne felejtsük el, az AfD-t be akarják tiltani Németországban. Arra hivatkozva, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. De ez nem az én dolgom. Nekem ehhez semmi közöm.

2022-ben azt mondta nekünk, hogy „aki homoszexuálisként szeretne élni, élje az életét, de hát azért az a normális, azért ezt valakinek ki kell mondania, az a férfi-női kapcsolat. Ezért én ezt devienciának értékelem.” Deviánsnak tartja Alice Weidelt?

Tartom ezeket a mondatokat. Természetesen az a normális, ha egy férfi és egy nő tud létrehozni egy családot.

Akkor deviáns Alice Weidel?

Ne adjon szavakat a számba.

De ezt mondja.

Nem a hagyományos értékek szerint él. Ha megnézi a devianciának az értelmezését, akkor látja, mit jelent a kifejezés. Azt, hogy kilóg a társadalmi normákból. Az ő életvitele kilóg a társadalmi normákból, de ezt nem az én tisztem megítélni. És van még egy nagyon fontos dolog. Soha nem arról beszélt a Mi Hazánk, hogy mi bárkinek a hálószobájában vagy a magánéletében akarunk turkálni. Nekünk azokkal van problémánk, akik ezt rá akarják kényszeríteni a társadalomra. Alice Weidel nem akarja. Értem, hogy azt szeretné, hogy amikor Alice Weidellel találkozom, akkor kellemetlen helyzetbe kerüljek, de nem az én tisztem Alice Weidelről beszélni. Szerintem nem normális, hogy egy másik nővel él. De addig, ameddig ezt nem kényszeríti rá a német társadalomra, hanem azt mondja, hogy az a normális, amiről én is beszélek, addig semmi közöm a magánéletéhez.