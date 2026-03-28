Jobb mint Orbán keresztapás kampánya: tévedésből jött elő a hosszúcsőrű hangyászsün, ezért visszabújt

Nem kell ahhoz erőszakos bűnözőként pózoló békepárti miniszterelnök, hogy az ember jól szórakozzon. A Sydney-i Taronga állatkert csodálatos videót posztolt arról, hogy egy hosszúcsőrű hangyászsün túl korán mászott ki a vackából, pedig éjszakai állat, de gyorsan észrevette a dolgot és hipp-hopp, már vissza is bújt az üregébe.

Egyszerű, de jó sztori, tökéletes színészi játékkal és lenyűgoző főszereplővel, 30 másodperc zavartalan élvezet! Az viszont fontos kérdés, hogy a hangyászsünben mi aranyosabb: a csőre, a szuszogása, a feneke vagy a hátsó lába? Én nem tudok dönteni a csőr és a fenék között. A videón nem látszik, de a hosszúcsőrű hangyásznak kloákája és négyágú pénisze van és olyan ügyes tud ásni, mint egy földimalac.