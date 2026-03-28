Orbán megzavarodott: a győri fiaskó után önmagát maffiózóként ábrázoló, drogos szóviccet elsütő képet posztolt szombaton reggel

Megfejthetetlen irányt vett Orbán Viktor kampánya. A pénteki napon Győrben annyira kiborult a színpadon, miközben fekete ruhás, megfélemítő verőembereket küldött az ellentüntetőkre, hogy a visszafogottságáról híres Török Gábor is azt írta, hogy ennek rossz vége lesz. „Ez nem a "biztos választás", nem a "nyugodt erő" vagy a "stratégiai nyugalom" és nem is a "Magyarország miniszterelnöke" plakátokra tett és évekig gondosan ápolt képe” - fogalmazott a politológus.

Emiatt is különösen érdekes, hogy a nagy taktikusnak tartott miniszterelnök szombaton mivel indította az online kommunikációját. Hát ezzel a Facebookra kiposztolt képpel, ami klasszikus maffiafőnökként ébrázolja őt, mellette a dope (=kábítószer) és a Sopranos (=Maffiózók tévésorozat eredeti címe) szavakból alkotott szóviccel:

A shitpost típusú bejegyzés kommentjei között helyezték el a linket Dopeman podkasztjára, aminek Orbán a vendége volt, a fenti grafika ennek az adásnak a borítóképe. A maffiafőnökös összehasonlítás egyébként nem áll meg a grafikánál. Magában az adásban Dopeman egy helyen Orbánt - akit Don Vétónak is nevez -- keresztapához, Magyar Pétert pedig fiatal, ambíciózus, a Család vezetését átvenni kívánó maffiózóhoz hasonlítja, amire Orbán egyetértően bólogat és jót mulat az összehasonlításon. A szekunder szégyenérzettel együtt is érdemes belehallgatni ebbe a részbe:

Orbán kampánya a trash celebek szerepeltetésével és a totális bulvárosítással egyébként Donald Trump kampányának egy az egyben való másolása. Csakhogy az amerikai elnök esetében ennek egészen más akusztikája volt, hiszen Trump eleve trash-bulvárszereplőként, a Gyakornok című reality-vetélkedő ordibáló cégtulajdonosaként lett híres Amerikában.