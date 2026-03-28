Testi sértés vádjával letartóztatták a looksmaxxing influenszer Claviculart

Csütörtökön a dél-floridai Fort Lauderdale-ben egy testi sértési ügy miatt őrizetbe vették a Clavicular néven influenszert, Braden Eric Peterst, írja a BBC. A hatóságok azzal vádolják Claviculart, hogy összeverekedtetett két nőt, majd az erről készült videót kiposztolta a közösségi médiában.

Clavicular Fotó: Broward County Sheriff's Office

Az Osceola megyei seriffhivatal közlése szerint egy 19 éves nő arról számolt be, hogy február 2-án bántalmazta őt a 24 éves Violet Marie Lentz egy fizikai összetűzés során egy olyan ingatlanban, amelyet a 20 éves infuenszer, Clavicular bérelt. A helyszínre érkező rendőrök azonban nem tudtak beszélni se vele, se Lentzzel, mivel nem voltak hajlandók kijönni az épületből.

Egy másik ügyben a floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság csütörtökön közölte, hogy vizsgálatot indít egy videó miatt, amelyen egy aligátort többször meglőnek a floridai Everglades-ben. Az amerikai média beszámolói szerint a felvételen négy ember – köztük Clavicular – látható egy lcsónakon az Everglades-ben, amint lőfegyverekkel tüzelnek egy aligátorra.

Clavicular munkásságát nemrég részletekbe menő portréban ismertettük, ez itt olvasható. Ebben arról is írtunk, hogy saját bevallása szerint Clavicular 14 éves kora óta tömi magát tesztoszteronnal, és állítólag kalapáccsal ütötte az arcát, hogy szabályosabban forrjanak vissza a csontjai. Ő a hirtelen a mainstream nyilvánosság közepébe robbanó looksmaxxer közösség tagja és legismertebb arca. Ezt a közösséget elsősorban fiatal férfiak alkotják, akik számára a férfiak külső megjelenése mindennél fontosabb. Ez nemcsak út a sikerhez, a pénzhez és a jó nőkhöz, hanem önmagában való érték is, melynek eléréséhez szinte minden mást alá kell rendelni, ugyanis csak így lehet biztosítani, hogy megjelenésükkel elnyomják maguk körül a többi férfit.