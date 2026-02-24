Ha kalapáccsal töröd el az arccsontod, simán moggolod a legjobb csávókat is

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

2026 első online igazán befutott alakja egy húszéves amerikai srác, aki mindent, de tényleg mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban nézzen ki, és ezzel el tudja nyomni maga körül a többi férfit.

Clavicular 14 éves kora óta tömi magát tesztoszteronnal, és állítólag kalapáccsal ütötte az arcát, hogy szabályosabban forrjanak vissza a csontjai.

A kinézetet minden más elé helyező looksmaxxer közösség pár hét alatt robbant be a mainstreambe, és miközben kérdés, mennyire kell komolyan venni ezt az egészet, Clavicular az internet legsúlyosabb szélsőjobbos figuráival kezdett el bulizni járni.

Bár nem ért egyet vele politikailag, de ha 2028-ban a kaliforniai demokrata kormányzó, Gavin Newsom és Trump alelnöke, JD Vance között lehetne választani az elnökválasztáson, akkor a húszéves Braden Peters Newsomot választaná,

mert Vance „szubhumán”, azaz el van hízva, és nagyon kicsi az arcszélesség-arcmagasság aránya, ellenben Newsom egy 190 centiméteres „Chad.” (Ami az online világ egy szegletében a legjobban kinéző, alfa férfiakra gyakran használt elnevezés.)

Peters erről egy podcastban beszélt tavaly decemberben, és ez volt alighanem az első alkalom, amikor egy megszólalásával a mainstreamebb amerikai felületekre is betört, sőt, Newsom hivatala még ki is rakott egy Vance-t előnytelenül ábrázoló fotót, meglovagolva ezt a hullámot.

Azóta két hónap sem telt el, de Peters látványosan megszállta az amerikai nyilvánosságot: közölt róla portrét a New York Times, írt róla a Guardian, leült vele beszélgetni Adam Friedland és Piers Morgan is, és a pár hónapja még teljesen ismeretlen fiatal srác azóta már egy New York-i kifutón is bemutatkozhatott modellként, az Elon Musk irányítása alatt álló X termékfejlesztési vezetője pedig nemrég azzal viccelődött, hogy Peters annyira leuralta az egész felületet, hogy ha még egy említést meglát róla, inkább lekapcsolja az egész platformot.

Clavicular középen

A számos normie médiaszereplés ellenére sem könnyű összefoglalni, hogy ki is Peters, vagy ahogy az online használt, a latin kulcscsont szóból vett felhasználóneve alapján legtöbbször emlegetik, Clavicular. Ami biztosnak tűnik, hogy az eddig tán kevéssé felkapott, de most hirtelen a mainstream nyilvánosság közepébe megérkező looksmaxxer közösség tagja és legismertebb arca. Ezt a közösséget elsősorban fiatal férfiak alkotják, akik számára a férfiak külső megjelenése mindennél fontosabb. Ez nemcsak út a sikerhez, a pénzhez és a jó nőkhöz, hanem önmagában való érték is, melynek eléréséhez szinte minden mást alá kell rendelni, ugyanis csak így lehet biztosítani, hogy megjelenésükkel elnyomják maguk körül a többi férfit. Ez az úgynevezett moggolás, ami a looksmaxxer világban az egyik legnagyobb siker: ha megjelensz egy másik férfi mellett, és onnantól ő már nem számít annyira jóképűnek, mert a jelenléteddel elhomályosítod.