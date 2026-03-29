Az orvosi kamara szerint vizsgálatot kell indítani az ellenzéki szavazók fenyegetésével vádolt orvos ügyében

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint bűncselekmény és etikai vétség gyanúja miatt is vizsgálatot kell indítani Dr. Rizsák Ildikó ügyében. A MOK azután szólalt meg, hogy A szavazat ára című dokumentumfilmben azzal vádolják Nyírbogát orvosként is praktizáló polgármesterét, Simon Miklós fideszes parlamenti képviselő feleségét, hogy azzal fenyegeti a betegeket, hogy aki nem a Fideszre szavaz, annak nem ír fel gyógyszert, vagy kiteszik a hozzátartozóját az idősek otthonából.

Rizsák Ildikó (középen) 2017-ben Fotó: Balázs Attila

A MOK azt írta, hogy Rizsák Ildikó nem tagja a kamarának, viszont hivatalos vizsgálatra van szükség, aminek eredményéig az ártatlanság vélelme őt is megilleti. Az etikai vizsgálatot ugyanakkor csak a Belügyminisztérium alá tartozó Egészségügyi Tudományos Tanács folytathatja le, mert a jogkört 2023-ban elvették a MOK-tól.

A kamara szerint „egy olyan szakma képviselőjének, mint az orvos, az emberek életére gyakorolt jelentős hatás és felelősség miatt az átlagosnál szigorúbb erkölcsi mérce szerint kell dolgoznia”. Azt is hozzátették, hogy az az eset ismételten rávilágít arra, hogy a társadalom legalapvetőbb érdekei sérülnek azzal, hogy ennek a mércének a betartását nem a kormánytól független testület felügyeli.

