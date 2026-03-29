Megnémult az egyik űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson, ezért kellett a NASA-nak hirtelen evakuálnia az egész csapatot

Elárulta Michael Fincke amerikai űrhajós, hogy miben is állt a hirtelen rosszulléte, ami miatt januárban a NASA-nak idő előtt kellett evakuálnia őt és a társait a Nemzetközi Űrállomásról.

Fincke már 167 napja volt az űrben, amikor három társával, a szintén amerikai Zena Cardmannal, a japán Kimija Juival és az orosz Oleg Platonovval együtt haza kellett hozni. Az eredetileg tervezett február helyett így egy hónappal hamarabb véget ért a Crew-11 küldetése, a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetében ez volt az első eset, hogy ki kellett menteni a legénységet.

Akkor a NASA a részletek ismertetése nélkül csak annyit közölt, hogy az érintett űrhajós állapota stabil, és hogy a hazahozatalt az indokolta, hogy az űrállomáson korlátozottak az orvosi eszközök.

Most azonban Fincke nemcsak azt erősítette meg, hogy nála lépett fel egészségügyi vészhelyzet, azt is elmondta, hogy mi volt a probléma - de az ügy ettől csak még rejtélyesebbnek tűnik.

Az amerikai űrhajós január 7-én éppen vacsorázott a Nemzetközi Űrállomáson, ahol ekkor már közel fél éve tartózkodott, amikor hirtelen nem tudott megszólalni – mesélte az Associated Pressnek.

„Teljesen váratlanul történt. Elképesztően gyors volt”

- mondta. Elbeszélése szerint nem érzett semmilyen fájdalmat, de a társai azonnal észrevették, hogy baj van.

A NASA űrhajósa szerint az orvosok még most sem tudják, hogy miért vesztette el ideiglenesen a beszédképességét. Azt a vizsgálatok gyorsan kizárták, hogy infarktusa vagy sztrókja lett volna.

„Az orvosok még mindig csak találgatnak. Majdnem száz százalékig biztosak vagyunk abban, hogy ez valamilyen módon az űrhöz köthető jelenség.”

- mondta az NBC-nek.

Hazatérésük után mind a négy űrhajóst kórházba szállították további kivizsgálásokra, de egyelőre semmit nem tudtak mondani arról, hogy mi is történhetett.

Fincke a pályafutása szerint összesen másfél évet töltött idáig az űrben. Azóta, hogy hazajöttek, komoly lelkiismeret-furdalása van. Azt mondja, úgy érzi, hogy cserbenhagyta a társait, akiknek szintén miatta kellett hamarabb hazajönniük - a NASA-nál már azt kérik tőle, hogy többet lehetőleg ne kérjen bocsánatot.

(via New York Times)