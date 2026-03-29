Renoir-, Cézanne- és Matisse-festményt loptak el Olaszországban

Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne és Henri Matisse több millió eurót érő festményeit lopták el egy Parma tartománybeli állandó gyűjteményből. Az olasz rendőrség közleménye szerint a műkincsrablók néhány napja törtek be Mamiamo di Traversetolóban a Magnani Rocca Alapítvány székhelyére, a Villa Magnani-Rocca épületébe, ahol a festményeket őrizték.

A csapat ellopta Renoir impresszionista festő 1917-ben készült, Les Poissons (Halak) című festményét, Cézanne 1890-ből származó Still Life with Cherries (Cseresznyés csendélet) és Matisse 1922-es Odalisque on the Terrace (Odaliszk a teraszon) című festményét. Az ügyben nyomozás indult.

A festményeknek otthont adó gyűjtemény épülete, a Villa Magnani-Rocca Fotó: PROCIP/robertharding via AFP

A remekművek villájaként is emlegetett Villa Magnani-Rocca a legjelentősebb olasz művészeti gyűjtemények közé tartozik. Az épületben Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Goya, Tiziano és Morandi műveit is őrzik. (via MTI)