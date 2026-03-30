Csorna fideszes alpolgármestere ott volt az Orbán-beszéd alatti győri lökdösődés közepén, de állítása szerint őt sem engedték át

belföld

„Az elmúlt húsz évben rengeteg olyan rendezvényen vettem részt, amin Miniszterelnök Urat nyugodt körülmények között lehetett meghallgatni” – írta Major András, Csorna fideszes alpolgármestere, mikor az ugytudjuk.hu arról kérdezte, mit keresett a győri Orbán-beszéd alatt kialakult lökdösődés kellős közepén.

Forrás: Magyar Hang/Facebook

Majort a lap a Magyar Hang videóján szúrta ki, amin épp azok között a feketeruhás alakok között látható, akik összekapaszkodva próbálták távol tartani az ellentüntetőket. Az ugytudjuk.hu azért kereste meg Majort, mert felmerült bennük, hogy ő is részese lehetett a blokádnak, de az alpolgármester szerint a családjával, magánszemélyként érkezett az eseményre.

Forrás

Major szerint a videón látható nő, akit a feketeruhások feltartóztatnak, valójában a kedvese, „akinek áthaladását nemhogy nem akadályoztam, hanem együtt szerettünk volna bemenni a térre”.

A feketeruhások között voltak az országjáráson rendszeresen megjelenő alakok, őket ebben a cikkben azonosítottuk, de beszéltünk a feketeruhások egy része mögött álló biztonsági cég vezetőjével is.

„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk” – a győri blokádban részt vevő biztonsági cég szerint megvezették őket

A Ronin Security vezetője azután kezdett nyilvános bűnbánatba, hogy az interneten körbementek a biztonsági szolgálat embereiről készült képek a Fidesz erőszakba fordult kampányrendezvényéről.

Német Szilvi
POLITIKA

Adolf, Malac, az MMA-harcos, Kubatov kísérője és Lázár beosztottja - őket küldték rá az ellentüntetőkre a Fidesz győri kampányeseményén

Helyszíni felvételek alapján beazonosítottuk, kik voltak azok, akik erőszakkal kiszorították az ellentüntetőket a polgárváros főteréről, miközben Orbán beszélt. A rendőrség sehol sem volt.

Németh Dániel, Német Szilvi
POLITIKA