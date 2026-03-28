Adolf, Malac, az MMA-harcos, Kubatov kísérője és Lázár beosztottja - őket küldték rá az ellentüntetőkre a Fidesz győri kampányeseményén

Orbán Viktor március 15. után indult országjárása eddig egy elég jól követhető forgatókönyv szerint haladt. Kezdésnek egy rövid videós beköszönés a „tiktokos lánnyal”, gyors eszpresszó útközben a benzinkúton, a helyszínen pár örökzöld sláger valamelyik NER-celeb előadásában, aztán jöhetnek a szónoklatok a következő sorrendben: helyi jelölt, Lázár vagy Szijjártó, majd a miniszterelnök beszéde, mint fő attrakció. Ezekből aztán ipari mennyiségű közösségimédia-tartalom készült, amit még tovább pörgettek a vidéki turné valamennyi állomását egy zarándok megszállottságával követő, intézményekhez lazábban vagy szorosabban kötődő tartalomgyártók.

Az utóbbi helyszíneken viszont mintha elcsúszott volna a fókusz.

Kecskeméten a hátsó sorokban megjelenő, bekiabálásokkal és füttyel zavaró ellentüntetőket már beszéd közben sem lehetett figyelmen kívül hagyni. Győrben pedig egyenesen odáig fajult a helyzet, hogy a legtöbb közvetítés már nem is a színpadra, hanem kizárólag a hátsó sorokban zajló jelenetekre koncentrált. Ez viszont nem egyszerűen a másik – sokszor egy kalap alatt tiszásnak nevezett – tábor vehemens fellépéséből fakadt.

A Fidesz kampányeseményeit egyre több olyan szürkezónás szereplő kíséri, akik láthatóan együtt, összehangoltan lépnek fel a kormánykritikusokkal szemben.

Míg ez eleinte kimerült abban, hogy „Ria, Ria, Hungária” vagy „Hajrá Fidesz” rigmusokkal elnyomják a „Mocskos Fidesz” bekiabálásokat, idővel egyre inkább az volt az érzés, hogy ez a szembenállás könnyen átcsaphat fizikai erőszakba.

Március 27-én, péntek este aztán a győri Széchenyi téren az eddigieknél nagyobb számban jelent meg egy, öltözete és fellépése alapján sokak által „feketeseregként” vagy verőemberekként emlegetett csoport. Először a térre vezető egyik szűkebb utcát zárták le, majd gyors átcsoportosítás után a tér egy másik bejáratánál is testükkel állták el az ellentüntetők útját.

Gyülekező.
Fotó: Németh Dániel/444
Blokád.
Fotó: Németh Dániel/444

A rendezvény alatt a több csoportból álló társaság láthatóan akadálytalanul garázdálkodhatott. A helyszínt ugyanis a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Valton biztosította, miközben a rendőrség távol maradt. (A rendezvény után levélben kérdeztük meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrséget, miért nem biztosították a résztvevők védelmét, és miért nem reagáltak a 112-es hívásokra. Ugyanezt kérdezte Pintér Bence győri polgármester is Pintér Sándor belügyminisztertől, de eddig egyik kérdésre sem érkezett válasz.)

A helyszíni felvételek alapján ezért mi azonosítottuk a győri hangadókat, majd ezeket összevetettük az országjárás korábbi állomásain készült képekkel és videókkal.

Ez alapján úgy tűnik, van egy visszatérő kör – jellemzően biztonsági cégekhez köthető, küzdősportos háttérrel rendelkező szereplőkkel –, akik több állomáson is feltűnnek. Emellett minden helyszínen megjelennek a „helyi vagányok" is, akiket valószínűleg az adott eseményre mozgósítanak.

Weapon Security-s MMA-harcosok

A győri kavalkád egyik hangadója volt a TV2 képernyőjéről is ismert szombathelyi Őze Balázs, az MMA (Mixed Martial Arts) küzdelmeket szervező CombatX alapító tulajdonosa. Profi ketrecharcosok helyett Orbán győri állomásán egy vegyes társasággal mozgott, a kiabálók közé is beállt, majd dolga végeztével beült vacsorázni a dulakodás helyszínének közvetlen közelében levő, elegánsnak számító Pálffy-ba.

Helly Hansen dzsekiben és mélyen a szemébe húzott fekete beanie-ben, balról a harmadik.
Fotó: Németh Dániel/444

Őze korábban a Haladás amatőr birkózója volt, majd Izraelben dolgozott biztonsági őrként. Később saját cégeket alapított: 2014-ben Pongrácz Balázzsal, a győri ETO akkori biztonsági igazgatójával egy kintlevőség-kezelő vállalkozást (ezt pár évvel később felszámolták), majd 2016-ban másokkal egy személyvédelemmel foglalkozó céget, a MARCUS Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft.-t, amelynek ma is a tulajdonosa. (Pongácz saját őrző-védő szolgálata, a hasonló nevű Marcus Force Kft. látja el ma is a Győri ETO FC biztonsági feladatait, a Fidesz győri kampányrendezvénye pedig a helyiek szerint tele volt fiatal ETO-ultrákkal).

Őze azt sem rejti véka alá, hogy jó kapcsolatokat ápol a Fidesszel és a Fidesz-közeli szélsőjobbal. Nyilvános Facebook-posztjai alapján az elmúlt időszakban például

  • szerepelt Vámos Zoltán, a Fidesz szombathelyi országgyűlési képviselőjének kampányvideóiban – köztük a március 15-i Békemeneten készült felvételeken is.
  • Néhány nappal később „Győzelemre fel!” felkiáltással posztolt közös képet a horogkeresztes zászló előtt karlendítő Bede Zsolttal, a Vadhajtások szerzőjével,
  • a szombathelyi DPK-találkozón pedig az ő MMA-kesztyűjét dedikáltatta Curtis Orbán Viktorral. A rendezvényt Őze a lelátóról követte, ahogy tavaly novemberben a győri háborúellenes gyűlésen is ott volt.

A küzdőharcos/szekus/ultrának nem ez az első bevetése: már 2016-ban is a kopaszok között volt, akik erőszakosan léptek fel a Ligetvédőkkel szemben.

A Fidesz győri kampányeseményére Őze a CombatX rendezvényeit is biztosító helyi erővel, Greznár Zoltánnal (alias Malac), a veszprémi Peintler Jánossal és Főczény Károllyal vonult fel. Utóbbi kettő közösségi média profiljuk és a cég honlapjára feltöltött fotók alapján a Weapon Security Groupnál dolgozik. A cég személy- és vagyonvédelemmel, valamint rendezvénybiztosítással foglalkozik, emellett önvédelmi képzéseket is kínál, többek között kevert harcművészetekben. Egy 2020-as cikkben Főczényt a Weapon Group SC harcosaként említik, miután a UWSKF Championship Hungary-n nehézsúlyú világbajnok lett.

Malac lekezel egy Valtonossal. Jobb szélen Főczény Károly.
Fotó: Németh Dániel/444
Főczény Károly, harcos a csoport közepén.
Fotó: Németh Dániel/444
