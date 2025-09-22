Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített

ÉLET
A kormánypárti média verőlegénye, Bede Zsolt közös szelfit posztolt az X-re Orbán Viktorral. A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült. Ugyanazon a napon, amikor a Bede Zsolt által főszerkesztett Vadhajtásokon megjelent az „Akkor most írjuk le: Elég volt! Poloska, megbaszod az anyádat, hátulról, szárazon, lisztes fasszal, nem szerelemből!” című véleménycikk.

Forrás

Bede Zsolt már 2017-ben is fotózkodott a miniszterelnökkel. Akkori közös képüket a Bede által alapított Ultras Liberi szélsőjobboldali fociultracsoport posztolta az Instagramra. Amikor megkérdeztük a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy tudta-e kivel áll kamera elé, Havasi Bertalan azt válaszolta, Orbán a belvárosi templomból jött ki, és „a korzón rengeteg emberrel találkozott, fotózkodott, így a képen látható pincérekkel is”.

Bede Zsolt 2017-ben még pincérként dolgozott, azóta viszont a rasszista-antiszemita Vadhajtások portál főszerkesztője lett. Bede Zsolt korábban horogkeresztes zászló előtt tanította karlendíteni a kisfiát, egy 2019-es cikkében pedig zsidózva ígérte a 444 kiirtását. Többek között azt írta, hogy „így hát a metszett faszú Soros blogos csicskák nyugodtan basszák meg a halottat az anyjuk temetésén”. Szélsőséges előéletét ebben a cikkben foglaltuk össze.

Bede Zsolt 2024. október 23-án
Fotó: Bankó Gábor/444

Bede Zsolt a fideszes média nyilvános támogatását élvezi, és hivatásszerűen zaklatja munka közben az újságírókat. Káromkodva rátámad azokra, akik nem fideszesek vagy mi hazánkosok. A hatóságok pedig valamiért nem találják rajta a fogást – csak akkor, amikor többszöri felszólításra sem áll le, és már tényleg rendőrrel kell elvitetni.

Bede Zsolt júniusban a Partizán adásába ment el hívatlanul sokadjára, és nem hagyott beszélni egy erdélyi magyart a nemzeti összetartozás napján. Viszont nem csak a határon túliakra nincs tekintettel: áprilisban a Szent István Bazilikába rontott be, hogy Magyar Pétert szidja az éppen elhunyt Ferenc pápáért tartott misén.

Júliusban két fideszes parlamenti képviselő is részt vett azon a Miniszterelnökség által támogatott eseményen, amin Bede Zsolt is előadott. A zsidózó Bede Zsolttól sem Gelencsér Attila, sem Witzmann Mihály nem határolódott el. Az eseményre egyébként a 444 is bejutott, az elhangzottakról ebben a cikkben írtunk bővebben.

ÉLET Bede Zsolt orbán viktor szelfi
Kapcsolódó cikkek

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.

Takács Lili
belföld

Orbán Viktor az Ultras Liberi vezetőjével pózolt egy fotóhoz

A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.

Herczeg Márk
futball

A rendőrség öt év nyomozás után sem tudja, ki követ el bűncselekményeket a Vadhajtásokon

Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.

Herczeg Márk
vélemény

Bayer: Örüljön a Törley, a Puzsér, a Bedő meg az Orosz, hogy nem lettek pofán vágva

A fideszes műsorvezető szerint egy állami rendezvényen, illetve a Miniszterelnökség által támogatott Sajtóklubban lehetett volna pofán vágni embereket.

Herczeg Márk
erőszak

Miért ideges?

Bevett fegyverré vált a kérdés, ami minden eddiginél nyomorultabbá tette a politikai kommunikációt.

Herczeg Márk
nyelv

Az ügyészség szerint a rendőrség, ami azt se tudta kideríteni, hogy Bede Zsolt áll a Vadhajtások mögött, mindent jól csinált

Öt év nyomozás után sem derítettek ki semmit a Vadhajtásokról, még azt sem, amire egy rakás, nyilvánosan elérhető bizonyíték van az interneten. Viszont közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.

Herczeg Márk
bűnügy

Bede Zsoltot a rendőrök vitték el a Tisza etyeki fórumáról

Közállapotaink manapság.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

A Partizán adásába ismét berontó Bede Zsolt nem hagyott beszélni egy erdélyi magyart a nemzeti összetartozás napján

Bayer Zsolt kedvenc trollja ezúttal is méltó módon képviselte a politikai közösségét.

Herczeg Márk
idióta rekordok

Két fideszes parlamenti képviselő is részt vesz az eseményen, amin a horogkeresztes zászló előtt karlendítő Bede Zsolt is előad

A Miniszterelnökség által is támogatott rendezvényen fideszes és szélsőjobboldali előadók is lesznek a rasszista-antiszemita Vadhajtások arca mellett.

Molnár Kristóf, Herczeg Márk
POLITIKA

Elkerült buzizás, szeretetbeszéd és Bede Zsolt két keze az állami pikniken

Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.

Bódog Bálint
belföld