Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített

A kormánypárti média verőlegénye, Bede Zsolt közös szelfit posztolt az X-re Orbán Viktorral. A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült. Ugyanazon a napon, amikor a Bede Zsolt által főszerkesztett Vadhajtásokon megjelent az „Akkor most írjuk le: Elég volt! Poloska, megbaszod az anyádat, hátulról, szárazon, lisztes fasszal, nem szerelemből!” című véleménycikk.

Bede Zsolt már 2017-ben is fotózkodott a miniszterelnökkel. Akkori közös képüket a Bede által alapított Ultras Liberi szélsőjobboldali fociultracsoport posztolta az Instagramra. Amikor megkérdeztük a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy tudta-e kivel áll kamera elé, Havasi Bertalan azt válaszolta, Orbán a belvárosi templomból jött ki, és „a korzón rengeteg emberrel találkozott, fotózkodott, így a képen látható pincérekkel is”.

Bede Zsolt 2017-ben még pincérként dolgozott, azóta viszont a rasszista-antiszemita Vadhajtások portál főszerkesztője lett. Bede Zsolt korábban horogkeresztes zászló előtt tanította karlendíteni a kisfiát, egy 2019-es cikkében pedig zsidózva ígérte a 444 kiirtását. Többek között azt írta, hogy „így hát a metszett faszú Soros blogos csicskák nyugodtan basszák meg a halottat az anyjuk temetésén”. Szélsőséges előéletét ebben a cikkben foglaltuk össze.

Bede Zsolt 2024. október 23-án Fotó: Bankó Gábor/444

Bede Zsolt a fideszes média nyilvános támogatását élvezi, és hivatásszerűen zaklatja munka közben az újságírókat. Káromkodva rátámad azokra, akik nem fideszesek vagy mi hazánkosok. A hatóságok pedig valamiért nem találják rajta a fogást – csak akkor, amikor többszöri felszólításra sem áll le, és már tényleg rendőrrel kell elvitetni.

Bede Zsolt júniusban a Partizán adásába ment el hívatlanul sokadjára, és nem hagyott beszélni egy erdélyi magyart a nemzeti összetartozás napján. Viszont nem csak a határon túliakra nincs tekintettel: áprilisban a Szent István Bazilikába rontott be, hogy Magyar Pétert szidja az éppen elhunyt Ferenc pápáért tartott misén.

Júliusban két fideszes parlamenti képviselő is részt vett azon a Miniszterelnökség által támogatott eseményen, amin Bede Zsolt is előadott. A zsidózó Bede Zsolttól sem Gelencsér Attila, sem Witzmann Mihály nem határolódott el. Az eseményre egyébként a 444 is bejutott, az elhangzottakról ebben a cikkben írtunk bővebben.