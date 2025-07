Két fideszes parlamenti képviselő is részt vesz az eseményen, amin a horogkeresztes zászló előtt karlendítő Bede Zsolt is előad

Július 19-én Somogyi Polgári Pikniket tartanak a balatonföldvári Kukorica Csárdában. A rendezvényen fideszes parlamenti képviselők mellett a rasszista-antiszemita Vadhajtások horogkeresztes zászló előtt karlendítő arca, Bede Zsolt is részt vesz.

A többek között a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap által is támogatott rendezvényen fideszes és szélsőjobboldali előadók vegyülnek. A Fideszt két Somogy megyei parlamenti képviselő, Gelencsér Attila és Witzmann Mihály képviseli, de az ötös számú párttagkönyv birtokosa, Bayer Zsolt is előad az eseményen, amin Böjte Csaba is részt vesz.

Witzmann Mihály Fotó: Németh Dániel/444

A szélsőjobboldalt pedig többek között a terrorcselekmény miatt elítélt, majd 2023-ban elnöki kegyelemmel szabadult Budaházy György, a Pride programjait rendszeresen megzavaró Budaházy Edda és az emberi hulladékok milliárdjairól fröcsögő Bogár László képviseli.

A rendezvény legérdekesebb szereplője azonban még így is Bede Zsolt. A kormánypárti média verőlegénye korábban horogkeresztes zászló előtt tanította karlendíteni a kisfiát, egy 2019-es cikkében pedig zsidózva ígérte a 444 kiirtását. Többek között azt írta, hogy „így hát a metszett faszú Soros blogos csicskák nyugodtan basszák meg a halottat az anyjuk temetésén”. Bede Zsolt szélsőséges előéletét ebben a cikkben foglaltuk össze.

Mivel szokatlan, hogy a zsidózó Bede Zsolt fideszes parlamenti képviselőkkel szerepel egy rendezvényen, kérdéseket küldtünk Bóka Jánosnak, antiszemitizmus elleni miniszterelnöki megbízottnak, aki legutóbb a Kneecap szigetes koncertje miatt adott hangot az antiszemitizmus ellen elvileg zéró toleranciát hirdető kormány aggodalmának.

Megkérdeztük tőle, hogy mit gondol Bede Zsolt karlendítéséről és zsidózásáról, és elfogadhatónak tartja-e, hogy fideszes parlamenti képviselők olyan rendezvényen vesznek részt, ahol Bede Zsolt is fellép. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.

Bede Zsolt, aki Bayer Zsolt és a fideszes média nyilvános támogatását élvezi, hivatásszerűen zaklatja munka közben az újságírókat, és támad rá káromkodva azokra, akik nem fideszesek vagy mi hazánkosok. A hatóságok valamiért nem találják rajta a fogást – csak akkor, amikor már többszöri felszólításra sem áll le, és már tényleg rendőrrel kell elvitetni.

Bede Zsolt 2024. október 23-án. Fotó: Bankó Gábor/444

Bede legutóbb a Partizán adásába ment el hívatlanul sokadjára, és nem hagyott beszélni egy erdélyi magyart a nemzeti összetartozás napján, de nem csak a határon túliakra nincs tekintettel: áprilisban a Bazilikába rontott be, hogy Magyar Pétert szidja az éppen elhunyt Ferenc pápáért tartott misén.