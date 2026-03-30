Deutsch Tamás a Gundalf mellett érvelőkkel szemben John Lennon gyilkosával jött

Hétfő este került ki interjúnk az utóbbi napokat meghatározó titkosszolgálati botrány kulcsfigurájával, a Gundalf néven emlegetett, korábban a Tisza Pártnak dolgozó informatikussal. A délután beharangozott interjú már a megjelenés előtt komoly érdeklődést váltott ki, de többen is felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány ezt a 19 éves fiút akarja feltüntetni ukrán kémként, aki most már az arcát is megmutatta.

A Gundalf néven elhíresült tiszás informatikus, Hrabóczki Dániel Fotó: 444

Deutsch Tamás ezen annyira felhúzta magát, hogy Török Gábornak és Jámbor Andrásnak címezve kirohanást intézett Gundalf ellen, akit a fideszes EP-képviselő egyenesen Mark David Chapmannel, John Lennon gyilkosával állított párhuzamba. Ami Deutsch szerint közös bennük, az az, hogy mindketten szemüvegesek és ártalmatlan külsejűek, de valójában veszélyes emberek:

„Nincs is ugye annál megalapozottabb érvelés, mint amikor az ilyen meg olyan gazembereket a külsejük, a jóllakott napközis ábrázatuk, az esetlen, a szánalmat keltő, a bárgyú kinézetük okán mentegetnek. Végül is itt van például a képen ez a Chapman nevű »szerencsétlenke«. Biztos úgy odaszaladnátok hozzá és megölelnétek őt, megbuciznátok a kis szeppent pofikáját. Tényleg csak John Lennont gyilkolta meg ezzel a külsővel. Ennyi.”

Chapman egyébként súlyos mentális betegségben szenvedett, több szakértő paranoid skizofréniát diagnosztizált nála. Gundalfot semmilyen bűncselekménnyel nem gyanúsították meg.

Mark David Chapman Fotó: NYC PD/AFP

