Deutsch Tamás a Gundalf mellett érvelőkkel szemben John Lennon gyilkosával jött

Hétfő este került ki interjúnk az utóbbi napokat meghatározó titkosszolgálati botrány kulcsfigurájával, a Gundalf néven emlegetett, korábban a Tisza Pártnak dolgozó informatikussal. A délután beharangozott interjú már a megjelenés előtt komoly érdeklődést váltott ki, de többen is felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány ezt a 19 éves fiút akarja feltüntetni ukrán kémként, aki most már az arcát is megmutatta.
Deutsch Tamás ezen annyira felhúzta magát, hogy Török Gábornak és Jámbor Andrásnak címezve kirohanást intézett Gundalf ellen, akit a fideszes EP-képviselő egyenesen Mark David Chapmannel, John Lennon gyilkosával állított párhuzamba. Ami Deutsch szerint közös bennük, az az, hogy mindketten szemüvegesek és ártalmatlan külsejűek, de valójában veszélyes emberek:
„Nincs is ugye annál megalapozottabb érvelés, mint amikor az ilyen meg olyan gazembereket a külsejük, a jóllakott napközis ábrázatuk, az esetlen, a szánalmat keltő, a bárgyú kinézetük okán mentegetnek. Végül is itt van például a képen ez a Chapman nevű »szerencsétlenke«. Biztos úgy odaszaladnátok hozzá és megölelnétek őt, megbuciznátok a kis szeppent pofikáját. Tényleg csak John Lennont gyilkolta meg ezzel a külsővel. Ennyi.”
Chapman egyébként súlyos mentális betegségben szenvedett, több szakértő paranoid skizofréniát diagnosztizált nála. Gundalfot semmilyen bűncselekménnyel nem gyanúsították meg.
A Gundalffal készült videóinterjúnk itt nézhető meg:
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.