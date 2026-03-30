Eddig fideszes választókörzetekben is vezet a tiszás jelölt a 21 Kutatóközpont mérései szerint

Több olyan választókerületben is Tisza-előnyt mért a 21 Kutatóközpont, amely eddig egyértelműen fideszesnek számított - írja a HVG. A 21 Kutatóközpont a Tisza megbízásából készített választókerületi közvélemény-kutatása összesen 7 körzet felméréseit tette közzé.

A Baranya megyei 2-es választókörzetben (Pécs központú) 2022-ben Hoppál Péter győzedelmeskedett, ahogy 2014 óta mindig. 2022-ben 3 százalékponttal előzte az összellenzéki Szakács Zoltánt, ehhez képest a 21 Kutatóközpont felmérése szerint a tiszás Kovács Áron most utcahosszal vezet Hoppál előtt, a jelöltet választani tudók körében 57-35, a választani tudó biztos szavazók körében 59-34 az előnye.

Fotó: Németh Dániel/444

Borsod 1-ben Csöbör Katalin nyert zsinórban háromszor, de a felmérés szerint most a tiszás jelölt, Juhász Roland az előbb említett két kategóriában 53-39-re, illetve 55-38-ra vezet. Kis színes Borsod 1-ből: ebben a körzetben indul most épp DK-s színekben Jakab Péter, de ő nem igazán tud beleszólni a Tisza-Fidesz versenybe.

Az immáron Ráckeve, Tököl, Dabas térségét felölelő Pest 9-es körzetben Bóna Szabolcsot indítja újra a Fidesz, de tiszás ellenfele, Bilisics Zita magabiztosan előzi, a választani tudók körében 47-39-re, az ezen belül biztos szavazók között 51-37-re.

A Székesfehérvár központú Fejér 2-ben az elmúlt három választást magabiztosan, 50 százalék feletti eredménnyel húzta be a fideszes Törő Gábor utcahosszal. Ez most megváltozhat: Borics Mihály Tisza-jelölt 51-40-re, illetve 52-39-re vezet ellene a két kategóriában.

A 21 mérése szerint szoros eredmény lehet a Cegléd központú Pest 12-es választókörzetben, ahol Földi László 2022-ben minden korábbinál jobb eredménnyel, 59 százalékkal nyert. Földi a választani tudók körében ugyan most is vezet a tiszás jelölt, Muhari Gergely előtt 46-44-re, de a választani tudó, biztos szavazók között már Muhari áll jobban (48-44 arányban).

A felmérés egyik legmeglepőbb eredménye a bajai központú Bács 6-os választókörzetben született, ahol a kutatás szerint vesztésre áll Zsigó Róbert, aki 2022-ben még 57 százalékkal húzta be a választókerületet, de most a tiszás Csontos Bence 49-45-re, illetve 50-45-re vezet előtte a két kategóriában.

A dabasi-albertirsai Pest 13-as körzetben friss és ropogós fideszes jelölt, Feldman Balázs indul a tiszás Hende Máté ellen. Bár ők februárban még fej-fej mellett álltak, (41-41, illetve 42-43), a mostani eredmények szerint Hende elhúzott: a választani tudok körében 47-38-ra, a választani tudó, biztos választók között 49-39-re vezet.

A kérdéseket február és március folyamán tették fel az alanyoknak telefonos módszerrel. A Pest 13-as és a Pest 14-es kutatás 800 fős volt, a többi 600 fős. A hibahatár +- 4 százalékpont a nagy pártok esetében, a kis pártoknál viszont a hibahatár +-1 százalékpont.