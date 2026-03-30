Ismét leszedte az Instagram Erin O’Connor kismamafotóit

Erin O’Connor, a többek közt a Diornak, Versacénak, Alexander McQueennek és Chanelnek is dolgozó modell meztelen kismamaképeket posztolt az anyák napja alkalmából, de a Meta a meztelenségre vonatkozó irányelvek megsértése miatt eltávolította - írja a Guardian. A (linkelt cikkben megtekinthető) fotókat 2014-ben készítették, amikor a 48 éves O’Connor nyolc és fél hónapos terhes volt fiával.

O’Connor arról beszélt, hogy miután március 15-én, az Egyesült Királyságban az anyák napja alkalmából megosztotta a fotókat az Instagramon, a platform eltávolította a bejegyzését, és jelezte neki, hogy megsértette a „meztelenségre vonatkozó irányelveket”.

Erin O'Connor Fotó: ALBERTO PEZZALI/NurPhoto via AFP

A teljes bejegyzést és a fényképeket is törölték, de az Instagramot tulajdonló Meta vasárnap visszaállította a bejegyzést, miután O’Connor panaszt tett, és a brit sajtó egy része is beszámolt az ügyről. A bejegyzése visszaállítása után O’Connor a Guardiannek így nyilatkozott: „Rendkívül hálás vagyok, hogy a Meta időt szánt a felülvizsgálatra, és végül visszaállította ezt a jelentőségteljes és fontos képet. Nagyon sokat jelent számomra, hogy ezt az erőt, sebezhetőséget és az anyaság ünneplését kifejező pillanatot elismerik és tisztelik. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy várandóssága végén járó, meztelen nőt sértőnek lehessen tekinteni, amikor teljes erejében van, teste a legkülönlegesebb formában, megtestesítve a növekedés, a szülés és az új élet fenntartásának veleszületett képességét.”

A bejegyzést visszaállítása után azonban alig néhány perccel az Instagram-felhasználók számára „érzékeny” tartalomként jelölték meg, majd röviddel ezután ismét eltávolították.

O’Connor szerint a Meta döntése, mely leszedte a platformról a várandós testét ábrázoló fényképeket, miközben a nőket „naponta hiperszexualizálják”, jó példa a kettős mércére.