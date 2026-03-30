Jarosław Kaczyński volt lengyel miniszterelnök a Mandinernek reménykedett egy sort Orbán Viktor győzelmében

A korábbi lengyel miniszterelnök, a Fidesz-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) vezetője, Jarosław Kaczyński a Mandinernek adott interjújában fejtette ki, hogy szerinte elengedhetetlen, hogy Orbán Viktor megnyerje a választásokat, hogy az európai jobboldali pártok megakadályozhassák, hogy az Európai Unió a „német neoimperializmus” eszközévé váljon.

A lengyel politikus kifejtette, hogy „nagyon szeretné, ha Orbán Viktor és a Fidesz mandátuma meghosszabbodna” az április 12-i választásokon. Ez „nagyon fontos lenne Magyarország és Európa számára is, mert… [ez] az első lehetőséget jelenthetne egy nagy változásra. Ha a Fidesz nyer Magyarországon, ha mi nyerünk Lengyelországban [a jövő évi választásokon], és a jobboldal nyer Franciaországban, és [Giorgia] Meloni már hatalmon van Olaszországban, akkor kialakulhat egy olyan erő, amely megváltoztatja Európát, és erre nagy szükség lenne”, ezzel a gondolatmenettel egész közel került Orbán évek óta ismételgetett, nagy patrióta áttörésről szóló víziójához.

Jaroslaw Kaczynski Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Együtt biztosíthatnák, hogy az Európai Unió ne „Brüsszel vagy Berlin állandó ellenőrzése alatt álló államok csoportja” legyen, hanem „a szuverén államok politikáinak koordinációs mechanizmusa”.

Kaczyński párhuzamot vont a PiS és a Fidesz fő riválisai között is, mondván, hogy Magyar és Tusk „ugyanolyan típusú emberek”. Tusk koalíciója elmondása szerint külső befolyás nélkül nem nyerte volna meg a választásokat 2023-ban, és most hasonló nyomás nehezedik a magyar választásokra.

A lengyel ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy a jelenlegi miniszterelnök Donald Tusk és a külügyminiszter, Radosław Sikorski rendszeresen bírálja a magyar kormányt. Ez azért van, mert ők „nem lengyel, hanem német érdekeket képviselnek”, és „folyamatosan végrehajtják a német terveket” az Európa feletti ellenőrzés megszerzése érdekében. Kaczyński az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent nevezte meg az emlegetett „német neoimperializmus” egyik fő hajtóerejeként, ez egyébként szerinte „a dominanciára és az összes [EU-tag]állam – Németország és Franciaország kivételével – szuverenitásának megfosztására” törekszik.

A Mandinernek adott interjújában Kaczyński még Orbán orosz kapcsolatait is megvédte, elmondta ugyanis, hogy „Magyarországnak nincs más választása, mint fenntartani energiafüggőségét, ezért jó kapcsolatokat ápolni Oroszországgal”.

Válaszul Kaczyński Mandinernek adott interjújára Sikorski a közösségi médiában azt írta, hogy „aki ma Orbánt támogatja, az Putyinnak segít”.