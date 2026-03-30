John Oliver Hide the pain Harolddal demonstrálta azon magyar szavazókat, akik úgy szavaznak Magyar Péterre, hogy nem akarnak rá szavazni

Orbán Viktor és a közelgő magyarországi választás volt az egyik főbb téma John Oliver Last Week Tonight című műsorában. A humorista azzal kezdte Magyarország bemutatását, hogy ennek az országnak köszönhető Hide the pain Harold mémje, vagyis Arató András, majd Orbánnal folytatta, akit először azzal mutatott be, hogy felsorolta legnagyobb nemzetközi támogatóit: Mairne Le Pent, Benjamin Netanyahut, Javier Mileit és Rob Schneidert.

Oliver elmagyarázta, hogy Orbán kormányzása alatt az elmúlt években Magyarország az EU egyik legszegényebb tagállama lett, majd szóba kerültek a zebrák, az O1G, illetve hogy Oliver szerint a rendszerváltás idején a fiatal Orbán úgy nézett ki, mint Mel Gibson. Aztán azt, hogy ebből lett egy 16 éve kétharmados többséggel kormányzó, bevándorlásellenes, médiát leuraló, alternatív valóságot teremtő miniszterelnök, és hogy a Fidesz kormányzása óta az oktatás és az egészségügy is romokban van.

Magyar Pétert mint Orbán politikai ellenfelét is bemutatták a műsorban, Magyarról John Oliver úgy fogalmazott, nem az a típusú reformer, akiről álmodtunk, miután ő is a Fideszből jön, és több dologban is egyetért a kormánypárttal, és hogy sokan annak ellenére szavaznak majd rá, hogy nincsenek tőle elragadtatva. Ezen a ponton kanyarodott vissza John Oliver Hide the pain Haroldhoz, hogy demonstrálja azon választók arckifejezéseit, akik mosolyt erőltetnek az arcukra, miközben úgy szavaznak Magyarra, hogy valójában nem akarnak rá szavazni.