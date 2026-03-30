Orbán szerint Szabó Bence balek, de megerősítette, hogy kamufeljelentéssel kötötték le a gyerekpornográfiával foglalkozó szakemberek idejét és szaktudását

Szabó Bence százados egy balek – közölte Orbán Viktor az Öt nevű Youtube-csatornának adott interjújában. De mondott mást is, amivel közben megerősítette, hogy valóban kamu indokkal eresztették rá a Nemzeti Nyomozó Iroda gyermekpornográfiával foglalkozó szakembereit a Tisza informatikusaira.

„Nagyon egyszerű történetet látok, filmekben is látni, valaki kiugrik, azt gondolja, hogy nagy felfedezés birtokában van, aztán kiderül, hogy nem hős, hanem csak egy balek. Ennyi történt" - foglalta össze a saját véleményét a Szabó Bence által kirobbantott ügyről Orbán. A miniszterelnök szerint a volt százados „azt hitte, hogy egy titkosszolgálati akció zajlik egy politikai párt ellen. Egy politikai ügyet látott, miközben kiderült, hogy kémelhárítási ügyben van. Ilyen van”.

Szabó Bence, megerősítve a Direkt36 cikkét, videóban is elmondta múlt héten, hogy 2025 júliusában a Nemzeti Nyomozó Iroda bejelentést kapott arról, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel két magyar férfinél. A médiahatósághoz beérkezett bejelentésre külön felhívta a figyelmüket az Alkotmányvédelmi Hivatal, és nyomást gyakorolt a rendőrségre, hogy minél gyorsabban végezzenek házkutatást a két személynél, majd végig intenzív érdeklődéssel kísérték a nyomozást.

A házkutatását július 8-án tartották, a pedofilügyben kirendelt rendőrök számára ott derült ki, hogy a Tisza informatikusairól van szó. A lefoglalt adathordozókon - amiknek a feltörésével és átnézésével hónapok mentek el - ugyanakkor nyoma sem volt gyerekpornográfiának. Találtak viszont egy beszélgetést, amit a két informatikus folytatott arról, hogy próbálja egyiküket beszervezni a rejtélyes VE, akit később már Henrikként emlegettek egymás között. Bár a feletteseik nem engedték, Szabóék árnyéknyomozásban elkezdték felderíteni ezt a szálat, és arra jutottak, hogy szerintük a Tisza informatikusai elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal erre azzal állt elő, hogy előbb feloldottak egy rövid jelentést, miszerint a Tisza két informatikusának vannak titkosszolgálati kapcsolatai. Majd a kormány közzétett egy erősen megvágott videót a fiatalabb, Gundalf becenevű informatikus meghallgatásáról, ahol az AH embereivel beszél. A második beszélgetésén azt mondja, hogy mégis elképzelhetőnek tartja, hogy megpróbálták beszervezni, de ő nem kém. Orbán Viktor viszont már azzal posztolta ki a meghallgatást, hogy az informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok.

Orbán ezt továbbra is kész tényként veszi, ez volt az alapállása az Ötben is. És éppen ez ír felül mindent szerinte, hiszen ha kém van, akkor a kémelhárítás is megtehet bármit. Ezt mondta ugyanis Szabóról és az Alkotmányvédelmi Hivatalról, amelyik nem nyomozhat, ezért kihasználta az NNI-t:

„A titkosszolgálatok Magyarországon információt gyűjthetnek, de nyomozati cselekményt nem folytathatnak. Ezért ha valamilyen nyomozati cselekményre lenne szükség, akkor anélkül, hogy beavatnák a nyomozás értelmébe és céljába különböző állami nyomozásra jogosult szervezeteket, azokat fölkérik, utasításokat adnak, mikor hogy. És azok elvégeznek bizonyos nyomozati cselekményt. De nem tudják, hogy mit csinálnak, mert ők nem látnak át egy nagy kémelhárítási vagy kémtelepítési programot. Ők csak egy bizonyos hatósági eljárást folytatnak le. Gondolhatnak, amit akarnak. Ez esetben ez az ember azt gondolta, hogy egy politikai ügyről van szó. Ezért gondolta, hogy ő egy hős, aki ezt leleplezi, aztán kiderült, hogy nem, egy kémelhárítási ügy részfeladatait végezte el, vagyis balek.”

Orbán arra egyáltalán nem tért ki, hogy ki a beszervezéssel próbálkozó Henri, aki Szabóék szerint titkosszolgálat-gyanús. (Szabóék Gundalfot nem találták ukránkém-gyanúsnak.)

„Jó, de hogy merül fel egy kémelhárítási ügyben az, hogy a gyermekekkel kapcsolatos visszaélés nyomait keressék a célszemélyek adathordozóin?” – kérdezte Hont Orbánt.

A gyerekekkel kapcsolatos visszaélés valójában nagyon súlyos, gyermekek online szexuális kizsákmányolásának gyanúja volt, ami alapján a rendőrök rátörtek az informatikusokra és elvitték minden eszközüket. És láttak neki a szakemberek az azonnal hozzáférhető és az időközben feltört eszközök átfésülésének, hogy van-e rajtuk gyerekpornó, őket ugyanis abban a hitben tartották végig, hogy ez valós gyanú. Csak közben az AH vitte a másolatokat az adathordozókról. Időbeli egybeesés, hogy ekkor volt az első tiszás adatszivárgás, ami miatt Szabóék elkezdték még jobban átnézni az adatokat, és találták meg a beszervezési próbálkozásról szóló üzenteket.

És Orbán erre a titkosszolgálati, súlyos vádakat tartalmazó kamufeljelentésre válaszolta ezt:

„Nagyon helyes, tehát a titkosszolgálatok olyan feladatokat adnak, aminek az értelmét végső soron csak ők látják át. Az információ viszont, amit így megszereznek, viszont hasznos. Ez teljesen rendben van, ha elolvas három ilyen típusú regényt, és megnéz két könyvet, esetleg beiratkozik az egyetemre, ahol a közszolgákat képzik, az ilyen titkosszolgálati munkára készítik fel az embereket, ott ezt mind kézikönyvszerűen megtanulhatja.”

Orbán szerint „titkosszolgálati akciókat átlátni az az élet egyik legszebb és legnehezebb feladata. Azért titkosszolgálat, azért hívják őket így. Tehát ha transzparens módon működhetnének, mert olyan lenne a munkájuk, akkor könnyű lenne átlátni. De hát mint a nevükben is benne van, és mint a nemzetközi gyakorlat is mutatja, pont az a lényege, ezért is vannak nagyon kifinomult szabályok a féken tartásukra, ezért nem végezhetnek nyomozati cselekményeket. mert ők abban a félhomályos zónában vannak, ahol az államérdekeket már érheti érhető támadás vagy lehet támadással mást gyengíteni, de még nem érkezett meg az ügy olyan szakaszába, hogy az vállalható legyen a nyilvánosság előtt. A kémkedés nem vállalható, következésképpen a kémelhárítás is homályban van. Kémkedni mindenki kémkedik, ipari és egyéb kémkedés is létezik a világon, ez a nemzetközi érintkezésnek része. Mondhatjuk, hogy nem szép, senki sem szereti, senki sem dicsekszik vele, dehát így működnek az államok".

Végül arról, hogy miért hozták nyilvánosságra egy 20 éves informatikus AH-s meghallgatását: „Semmit sem hozunk nyilvánosságra, ami államérdeket sértene, ami további titkosszolgálati, kémelhárítási vagy hírszerzési munkát akadályozna . Kivételes esetben és csak akkor, ha van valamiféle nyomás, elvárás, tisztázandó dolog. Akkor lehet, de akkor is háromszoros szűrőn keresztül lehet ilyen információkat nyilvánosságra hozni, Ez kivétel és maradjon is az.”

Hogy valóban az történt-e kihallgatáson, ami a megvágott felvételen látható és Gundalf tényleg bevallotta-e, hogy ukrán kém, arról Gundalf nyilatkozott a 444-nek: