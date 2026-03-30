Orbán Szolnokon: Adolf cirkált, az eső esett, a résztvevők pedig alig várták, hogy hazamehessenek

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Már az időjárás predesztinálta, hogy nem a szolnoki lesz Orbán Viktor országjárásának leglátványosabb állomása. A 7 fok és a folyamatos eső gondoskodott arról, hogy csak a legelkötelezettebb fideszesek és legkíváncsibb ellenzékiek látogassanak ki az eseményre. Győrfi Mihály független szolnoki polgármester előzetes kiállása pedig előrevetítette, hogy a győrihez hasonló balhé sem lesz.

Fotó: Németh Dániel/444

Az országjárások kötelező eleme, a mini-Békemenet ezúttal Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter, Pócs János jászsági parlamenti képviselő és Szalay Ferenc, 2024-ben leváltott szolnoki polgármester vezetésével indult el. A zászlókkal, településtáblákkal és esernyőkkel felszerelt résztvevők azzal tüzelték magukat, hogy „az eső semmit sem jelent a fideszeseknek”, és a „békéért mindent megteszünk”. Indulás előtt elénekelték Szalaynak a Boldog születésnapot! című dalt, majd egy fekete kabátján fehér békegalambot viselő férfi hangosbeszélővel elkiabálta, hogy akármit is mondanak az ellenzékiek, a fideszesek békések, „nincsenek köztük verőemberek”.

Fotó: Németh Dániel/444

A mini-Békemenetnek nem kellett sokat sétálnia az esőben, a színpad ugyanis csak 200 méterre volt a gyülekező pontjuktól. A színpad előtti, kordonnal elzárt területre karszalaggal engedték be őket, ezt a kordont azonban később elbontották. Amikor a békemenetelők 5 órakor megérkeztek a helyszínre, a tér még teljesen üres volt. Később lassan elkezdtek érkezni az érdeklődők, de a szűk tér még a 18 órás kezdésre sem telt meg teljesen. Egyes résztvevők szervezetten érkeztek, az őket szállító busz az egyik közeli utcában tette le őket.

Fotó: Németh Dániel/444

Bár Győrfi Mihály polgármester előre kérte, hogy a korábbi rendezvényeken tüntetőkkel dulakodó fekete ruhás férfiak ne jöjjenek Szolnokra, a helyszínen felismertük Bazsó Adolfot és Gremsberger Bertalant is. Bazsó folyamatosan cirkált a téren, Gremsberger főleg a propagandistákkal és a szervezőkkel beszélgetett az egyik sátor alatt.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
választás 2026 POLITIKA bóka jános Bazsó Adolf szolnok havasi bertalan országjárás Szalay Ferenc orbán viktor pócs jános választás 2026 Gremsberger Bertalan
POLITIKA