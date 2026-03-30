„Szeretne a Fideszre szavazni?” – így megy a levélszavazatok kézbesítése a Vajdaságban

A Vajdaságban a postások helyett a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) aktivistái kézbesítik a levélszavazatokat. Ezek a kézbesítők vállaltan a fideszes kötődésű Vajdasági Magyar Szövetséghez (VMSZ), illetve a CMH irodarendszerhez tartoznak. Négy évvel ezelőtt videót készítettünk a vajdasági szavazás menetéről.

A visszásságokat annak idején feltáró Szabad Magyar Szó szerkesztősége felhívást intézett olvasóihoz: jelezzék, hogyan járnak el a CMH aktivistái.

A kép vegyes. Volt olyan aktivista, aki rögtön a tárgyra tért: „Szeretne a Fideszre szavazni?” Máshol eleve egy VMSZ-es aktivista hozta a borítékot, aki jelezte: csak egy helyes választás van, és felsorolt néhány kormányzati intézkedést. Volt, ahol az aktivista erősködött, hogy a választópolgár akár azonnal is kitöltheti a szavazólapot, és akkor nincs bele többé vesződség. És voltak olyan aktivisták is, akik csak kézbesítettek. A Szabad Magyar Szó olvasóinak tapasztalatáról itt, itt és itt olvashat.

Levélszavazás Szabadkán négy évvel ezelőtt Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

A négy évvel ezelőtti választáson Romániából 121 ezer, Szerbiából 44 ezer volt a levélszavazatok száma. A határon túli levélszavazók 93,98 százalékban a Fideszt támogatták. Ez eggyel több országos listás mandátumot jelentett a kormánypártnak.