50:39-re vezet a Tisza a Závecznél a pártot választók körében

Nem történtek jelentős, hibahatárt meghaladó változások az esélyes pártok támogatottságában a Závecz legfrissebb kutatása szerint: a Tisza minden kategóriában biztosan vezet, a Mi Hazánk pedig a bejutás határán táncol.

A legrelevánsabb kategóriának a pártot választók kategóriáját szokták tartani, amit a Závecz most közöl először. Ebben a Tisza 50, a Fidesz 39 százalékon áll, a Mi Hazánk és a Kutyapárt 4-4 százalékon, a DK pedig 3-on.

A biztos részvételt ígérő és egyben pártot is választók között a Tisza 51 százalékon, a Fidesz 38-on áll – ez azt jelzi, a többi független intézet méréséhez hasonlóan, hogy a tiszásoknak nagyobb a szavazási hajlandóságuk, mint a fideszeseknek. A Mi Hazánk épp bejutna 5 százalékkal, míg a DK és a Kutyapárt 3-3 százalékával kieső.

Ez a Tisza esetében hibahatáron belüli, 1 százalékos növekedést jelent februárhoz és 2-t januárhoz képest. A Fidesz pont ott áll, mint egy hónappal korábban, a januári értékhez képest pedig egy százalékot vesztett. A Mi Hazánk a februári 7 százalékról esett vissza 5-re, oda, ahol januárban is állt.

Ami a teljes választókorú népességet illeti, itt a Tisza itt 39 százalékon áll az előző havi 38 után, a Fidesz 31-en a 32-t követően, a Mi Hazánk 4 százalékon a korábbi öt után, a DK maradt 3-on, a Kutyapárt 2-ről emelkedett 3-ra, de ezek szintén bőven hibahatáron belüli elmozdulások.

A Závecz szerint a kormánypártnak nagyjából kétmillió-négyszázezres, a legnagyobb ellenzéki pártnak hárommilliós a tábora. A Mi Hazánk szimpatizánsai nagyjából 300 ezren vannak, a másik két kispárt hívei pedig valamivel több, mint 200 ezren.

A Tisza és a Fidesz között a Závecznél a február végén felvett, március elején publikált mérésnél nyílt szét az olló, és ez nyílt most kissé még tovább.




