Aktuálpolitikai filmnek látja Molnár Áronék filmjét az igazgató, ezért nem nézhetik meg azt a diákok egy budapesti gimnáziumban

Egy budapesti gimnázium tanára szerint az igazgató nem engedi, hogy levetítsék a diákoknak az Itt érzem magam otthon című filmet a választások előtt – írta meg a Telex kedden egy hozzájuk eljutott levél alapján, ami szerint a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban a filmet maga a rendező, Holtai Gábor vetítette volna le a diákoknak a saját laptopjáról, utána pedig közösen elemezték volna ki.

A gimnáziumban mozgóképkultúrát és médiát tanító Szarka Judit a következőt nyilatkozta:

„Múlt hét pénteken behívott magához az igazgató úr, akivel egyébként nagyon jó a kapcsolatom. Azt mondta, hogy, bár nem látta a filmet, utánaolvasott a kritikáknak, és nem vetíthetjük le, mert ez aktuálpolitikai film.”

A történtekre közös videóban reagált a film két főszereplője, Molnár Áron és Lovas Rozi:

„Az igazgatónak egy szót üzennénk: szégyen”

Videójukban ezután arról beszélnek, hogy ha az április 12-i választáson nem sikerül leváltani a regnáló hatalmat, ugyanezt a politikát folytatják majd, „csak erőszakosabban, és a cenzúra sosem látott méreteket ölt majd”.

Végül meghívták az iskola tanulóit egy általuk szervezett, közönségtalálkozós vetítésre, ahol ingyen nézhetik meg a filmet, a diákokat pedig felszólíották, hogy velük együtt álljanak ki a filmművészet és az ország szabadságáért.

Az állami támogatás nélkül készült filmet már 242 ezren látták a mozikban.