Magyarország–Görögország 0–0

A magyar labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent játszott a vendég görög csapattal a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A nemzeti együttes összességében veszélyesebben focizott az ellenfélnél, több helyzete volt, de nem tudott betalálni.

Szoboszlai Dominik és a görög Konsztantinosz Kulierakisz a Magyarország–Görögország barátságos focimeccsen a Puskás Arénában 2026. március 31-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A magyarok legközelebb június 5-én a finneket fogadják a Puskás Arénában, majd négy nappal később a kazahokat Debrecenben.

Ez nem a futballválogatottjaink napja volt, délután az Új Hidegkuti Nándor stadionban az U21-es válogatottat verték el az ukránok 2–1-re az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, így a csapat mérlege 3 döntetlen és 2 vereség, úgyhogy maximum matematikai esély maradt a továbbjutásra.