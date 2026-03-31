Az U21-es magyar válogatottat elverték az ukránok

A magyar U21-es futballválogatott hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett Ukrajnától az Európa-bajnoki-selejtezősorozatban délután az Új Hidegkuti Nándor stadionban.
Az ukrán válogatott a 26. percben szerezte meg a vezetést a Győri ETO-ban játszó Olekszandr Piscsur góljával, majd a 69. percben Hennadij Szincsuk találatával el is döntötték a mérkőzést, a hosszabbítás legvégén Dénes Vilmos góljával csak szépíteni tudtak a magyarok.
A magyar válogatott Szélesi Zoltán irányításával kezdte el a selejtező sorozatot, és három döntetlen után legutóbb, novemberben kikapott itthon a horvátoktól. Az Újpest vezetőedzőjévé kinevezett szakvezetőt időközben Németh Antal váltotta. A mostani vereséggel még távolabb került a csapat az Eb-től, az állás ugyanis jelenleg ez:
A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án az horvátok vendégeként lépnek majd pályára. (via MTI)