Az U21-es magyar válogatottat elverték az ukránok

A magyar U21-es futballválogatott hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett Ukrajnától az Európa-bajnoki-selejtezősorozatban délután az Új Hidegkuti Nándor stadionban.

Vancsa Zalán és az ukrán Ivan Varfolomiejev az U21-es Eb-selejtező H csoportjában játszott Magyarország–Ukrajna mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2026. március 31-én. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Az ukrán válogatott a 26. percben szerezte meg a vezetést a Győri ETO-ban játszó Olekszandr Piscsur góljával, majd a 69. percben Hennadij Szincsuk találatával el is döntötték a mérkőzést, a hosszabbítás legvégén Dénes Vilmos góljával csak szépíteni tudtak a magyarok.

A gólszerző ukrán Olekszandr Piscsurt (b) köszönti csapattársa az U21-es Eb-selejtező H csoportjában játszott Magyarország–Ukrajna mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2026. március 31-én. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A magyar válogatott Szélesi Zoltán irányításával kezdte el a selejtező sorozatot, és három döntetlen után legutóbb, novemberben kikapott itthon a horvátoktól. Az Újpest vezetőedzőjévé kinevezett szakvezetőt időközben Németh Antal váltotta. A mostani vereséggel még távolabb került a csapat az Eb-től, az állás ugyanis jelenleg ez:

Törökország: 11 pont 5 mérkőzésből, Horvátország: 10 pont 4 mérkőzésből, Ukrajna: 8 pont 6 mérkőzésből, Magyarország: 3 pont 5 mérkőzésből, Litvánia: 2 pont 6 mérkőzésből.

A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án az horvátok vendégeként lépnek majd pályára. (via MTI)