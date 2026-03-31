Neked is 28 százalékkal nőtt a nettód, ugye? A statisztika szerint annyival emelkedtek az átlagkeresetek januárban

A januárban kifizetett hathavi fegyverpénz teljesen eltorzította ugyan a kereseti statisztikát, de azért rögzítsük: a KSH szerint az idei első hónapban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt.

Ez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 26,3 százalékkal, a nettó átlagkereset 28 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, így a reálkeresetek 25,4 százalékkal nőttek. Maga a KSH is megjegyzi azonban, hogy „az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) járult hozzá”. Ez önmagában 18 százalékpontot magyaráz az átlagkeresetek bruttó növekedéséből, ami enélkül így 8,3 százalék lett volna.

Hogy mennyire torzít ez az egy összegben kifizetett hathavi, mindig csak a választások előtt esedékes juttatás: a januári havi átlagfizetés így 2 276 300 forint volt a közigazgatásban, nagyjából kétszerese a pénzügyi szektorban elérhető átlagkeresetnek (1,17 millió) vagy az információ, kommunikáció szektorban elérhetőnek (1,15 millió). Egy normál hónapban a közigazgatási fizetések messze elmaradnak ettől a két szektortól, de jellemzően még az energiaipari keresetektől is.

Reálisabb, ha a keresetek medián- vagy középértékét nézzük. Ez bruttó 598 700, illetve nettó 420 200 forint volt. Ez is jelentős növekedés, 11, illetve 12,5 százalékkal magasabb a tavaly januárinál. Viszont mégis csak azt jelenti, hogy a Magyarországon főállású munkaviszonyban állók felének a havi nettója nem haladja meg a 420 200 forintot.

Szintén jól szűri a torzítást az a tény is, hogy miközben a januárban a lakosság legtöbbet kereső egyötödének (kvintilisének) a bére 48,7 százalékkal nőtt, a többi négy jövedelmi sávban csak 8,7-11,6 százalékos volt a keresetnövekedés.

Minél kevesebbet keres valaki, arányosan is annál kisebb mértékben nőtt a jövedelme, így a legalacsonyabb keresetű egyötödben a 319 ezres bruttó átlag csak 8,7 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, míg eggyel „feljebb” már 10 százalékos növekedéssel érték el a keresetek a bruttó 447 ezret – így aztán a legalsó kvintilisben csak 24 ezer forinttal emelkedtek a bruttó átlagkeresetek, a második legmagasabban már 82 ezerrel. A nemzetgazdasági átlagbértől azonban az ötből négy jövedelmi sávban így is elmaradtak az átlagkeresetek.